Peugeot вразила публіку автосалону в Пекіні двома привабливими концептами: фото

Для Peugeot китайський ринок залишається центральним вузлом інновацій. Як зазначив генеральний директор бренду Ален Фавей, Пекін став ключовим етапом для демонстрації бачення майбутнього, де поєднуються французький дизайн та передові цифрові рішення, зазначає Auto24.

Корисно: Тест-драйв Peugeot 3008 1.6 турбо: без електрики, але з характером

За словами виробника, нова лінійка моделей буде розроблятися з урахуванням високих вимог нового покоління клієнтів, які цінують емоційність та екологічність. Майбутні великі седани та кросовери будуть вироблятися в Китаї на потужностях заводу в Ухані у співпраці з багаторічним партнером Dongfeng. Ці автомобілі орієнтовані не лише на внутрішній ринок Піднебесної, а й на експорт у закордонні регіони присутності бренду.

Peugeot Concept 6: бачення великого седана майбутнього

Концепт-кар Concept 6 представляє новий погляд на сегмент великих седанів. Дизайн моделі поєднує в собі елегантність класичного седана та динамічні риси кузова “shooting brake”, що відсилає до багатої спадщини спортивних універсалів бренду.

Автомобіль вирізняється вишуканими пропорціями та атлетичним силуетом. За словами розробників, Concept 6 демонструє, як майбутні флагмани бренду зможуть зберігати спортивний характер, пропонуючи при цьому максимальний рівень комфорту для дальніх подорожей.

Peugeot Concept 8: наступний крок в еволюції SUV

Другою важливою прем’єрою став Concept 8 – прототип майбутнього покоління великих кросоверів Peugeot. Дизайн концепту зосереджений на аеродинамічній ефективності та потужній стійці. Чисті лінії та лаконічні форми підкреслюють перехід бренду від надмірності до витонченої функціональності. Concept 8 обіцяє поєднати в собі просторий салон, спортивну керованість та інтуїтивно зрозумілі системи допомоги водієві, встановлюючи нові стандарти в класі великих SUV.

Чи стануть нові концепти Peugeot серійними?