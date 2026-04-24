Peugeot поразила публику автосалона в Пекине двумя привлекательными концептами: фото

Для Peugeot китайский рынок остается центральным узлом инноваций. Как отметил генеральный директор бренда Ален Фавей, Пекин стал ключевым этапом для демонстрации видения будущего, где сочетаются французский дизайн и передовые цифровые решения, отмечает Auto24.

По словам производителя, новая линейка моделей будет разрабатываться с учетом высоких требований нового поколения клиентов, которые ценят эмоциональность и экологичность. Будущие большие седаны и кроссоверы будут производиться в Китае на мощностях завода в Ухане в сотрудничестве с многолетним партнером Dongfeng. Эти автомобили ориентированы не только на внутренний рынок Поднебесной, но и на экспорт в зарубежные регионы присутствия бренда.

Peugeot Concept 6: видение большого седана будущего

Концепт-кар Concept 6 представляет новый взгляд на сегмент больших седанов. Дизайн модели сочетает в себе элегантность классического седана и динамические черты кузова “shooting brake”, что отсылает к богатому наследию спортивных универсалов бренда.

Автомобиль отличается изысканными пропорциями и атлетическим силуэтом. По словам разработчиков, Concept 6 демонстрирует, как будущие флагманы бренда смогут сохранять спортивный характер, предлагая при этом максимальный уровень комфорта для дальних путешествий.

Peugeot Concept 8: следующий шаг в эволюции SUV

Второй важной премьерой стал Concept 8 – прототип будущего поколения больших кроссоверов Peugeot. Дизайн концепта сосредоточен на аэродинамической эффективности и мощной стойке. Чистые линии и лаконичные формы подчеркивают переход бренда от избыточности к изящной функциональности. Concept 8 обещает совместить в себе просторный салон, спортивную управляемость и интуитивно понятные системы помощи водителю, устанавливая новые стандарты в классе больших SUV.

Станут ли новые концепты Peugeot серийными?