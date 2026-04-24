Peugeot поразила публику автосалона в Пекине двумя привлекательными концептами: фото

На Международном автосалоне Auto China 2026 в Пекине компания Peugeot официально подтвердила свои глобальные амбиции, представив стратегию трансформации электрической мобильности. В рамках выставки французы продемонстрировали два инновационных концепт-кара, которые определят дизайн и технологии будущих серийных моделей для Китая и мировых рынков.
Peugeot представила новые Concept 6 и Concept 8 в Пекине: что это за автомобили

ФОТО: Peugeot|

Peugeot Concept 6 и Peugeot Concept 8

Данила Северенчук
24 апреля, 13:30
Для Peugeot китайский рынок остается центральным узлом инноваций. Как отметил генеральный директор бренда Ален Фавей, Пекин стал ключевым этапом для демонстрации видения будущего, где сочетаются французский дизайн и передовые цифровые решения, отмечает Auto24.

Полезно: Тест-драйв Peugeot 3008 1.6 турбо: без электричества, но с характером

По словам производителя, новая линейка моделей будет разрабатываться с учетом высоких требований нового поколения клиентов, которые ценят эмоциональность и экологичность. Будущие большие седаны и кроссоверы будут производиться в Китае на мощностях завода в Ухане в сотрудничестве с многолетним партнером Dongfeng. Эти автомобили ориентированы не только на внутренний рынок Поднебесной, но и на экспорт в зарубежные регионы присутствия бренда.

Peugeot Concept 6: видение большого седана будущего

Концепт-кар Concept 6 представляет новый взгляд на сегмент больших седанов. Дизайн модели сочетает в себе элегантность классического седана и динамические черты кузова “shooting brake”, что отсылает к богатому наследию спортивных универсалов бренда.

Автомобиль отличается изысканными пропорциями и атлетическим силуэтом. По словам разработчиков, Concept 6 демонстрирует, как будущие флагманы бренда смогут сохранять спортивный характер, предлагая при этом максимальный уровень комфорта для дальних путешествий.

Peugeot Concept 8: следующий шаг в эволюции SUV

Второй важной премьерой стал Concept 8 – прототип будущего поколения больших кроссоверов Peugeot. Дизайн концепта сосредоточен на аэродинамической эффективности и мощной стойке. Чистые линии и лаконичные формы подчеркивают переход бренда от избыточности к изящной функциональности. Concept 8 обещает совместить в себе просторный салон, спортивную управляемость и интуитивно понятные системы помощи водителю, устанавливая новые стандарты в классе больших SUV.

Станут ли новые концепты Peugeot серийными?

  • Концепты Peugeot демонстрируют характерные черты нового дизайнерского языка бренда. По мнению Autocar, Concept 6 может стать основой для Peugeot 508, а Concept 8 – превратится в новый флагман, который займет нишу над Peugeot 5008.
  • Концерн Stellantis, в который входит бренд, использует для создания авто собственные глобальные платформы под названием STLA. Вероятно, инженеры разработают улучшенную версию крупнейшей архитектуры STLA Large для серийных моделей на базе концепт-каров. К слову, на текущей версии платформы создан Jeep Wagoneer S, который недавно сняли с производства из-за низкого спроса покупателей.
