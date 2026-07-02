Під час нічної атаки пошкоджено автосалон Porsche на Київщині

Під час нічної атаки 2 липня постраждав дилерський центр «Порше Центр Київ Аеропорт» на Київщині. Як повідомили у пресслужбі групи Winner, внаслідок удару пошкоджено будівлю автоцентру, а двоє людей отримали поранення.

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Працівники перебували у приміщенні

У момент удару в дилерському центрі перебували працівники. Двоє з них зазнали поранень та отримують необхідну медичну допомогу.

У компанії наголосили, що всі постраждалі живі. Детальнішу інформацію про їхній стан наразі не повідомляють.

Через удар також пошкоджено приміщення автоцентру. За попередньою інформацією, кілька автомобілів, які перебували на території або всередині будівлі, згоріли.

Удар пошкодив «Порше Центр Київ Аеропорт»: є поранені. Фото: Київ Оперативний

Дилерський центр тимчасово не працює

Після атаки «Порше Центр Київ Аеропорт» тимчасово припинив роботу. Команда вже розпочала ліквідацію наслідків і оцінювання пошкоджень.

У Winner повідомили, що роблять усе можливе для якнайшвидшого відновлення роботи дилерського центру. Конкретних строків відкриття поки не називають.

Через пошкодження інфраструктури телефонний зв’язок із центром тимчасово недоступний. Клієнтам радять звертатися до компанії електронною поштою.

Пошкоджено цивільний об’єкт

Дилерський центр є цивільним комерційним об’єктом. На його території розташовані шоурум, сервісні приміщення, робочі місця персоналу та автомобілі клієнтів і дилера.

Удар по такому об’єкту означає не лише матеріальні збитки. Він створив безпосередню загрозу людям, які перебували на робочих місцях.

У ніч проти 2 липня Київ і область зазнали комбінованої атаки із застосуванням ракет та ударних безпілотників. У столиці повідомляли про численні пошкодження житлової забудови й об’єктів цивільної інфраструктури.

Що буде з клієнтськими автомобілями

Офіційної інформації про кількість пошкоджених автомобілів та їхню належність поки немає. Так само не повідомляється, чи були серед знищених машин автомобілі клієнтів, які перебували на сервісному обслуговуванні.

Ці дані, ймовірно, стануть відомими після завершення огляду території та оцінювання збитків.

Клієнтам, чиї автомобілі могли перебувати у дилерському центрі, варто чекати на прямий зв’язок із представниками компанії або звертатися за доступними електронними каналами.

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Роботу планують відновити

У Winner не повідомляють про закриття дилерського центру на тривалий строк. Наразі йдеться саме про тимчасову зупинку роботи через пошкодження будівлі та інфраструктури.

Після обстеження конструкцій, розчищення території й відновлення комунікацій компанія зможе визначити строки повернення до звичайного режиму.

Редакція Авто24 бажає постраждалим працівникам якнайшвидшого одужання.