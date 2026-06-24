Після передачі техніки Україні Німеччина відновить свій парк евакуаційних машин Büffel

Німеччина розпочала відновлення парку броньованих евакуаційних машин, які раніше були передані Україні в межах військової допомоги.

Компанія Rheinmetall отримала контракт від Бундесверу на виробництво 23 нових машин сімейства Bergepanzer. Відповідне рішення про фінансування проєкту Бундестаг ухвалив 10 червня 2026 року.

Читайте також Бундесвер замовив понад 2000 військових вантажівок на мільярд євро, але це тільки початок

Компенсація техніки, переданої Україні

Вартість замовлення оцінюється у кількасот мільйонів євро. Новий контракт покликаний компенсувати втрати німецького війська після передачі Україні 21 броньованої ремонтно-евакуаційної машини Bergepanzer 2 та двох сучасніших Bergepanzer 3 Büffel.

Такі машини використовуються для евакуації пошкоджених танків і бронетехніки з поля бою, проведення ремонтних робіт та буксирування важких бойових машин. Вони є одним із ключових елементів забезпечення боєздатності механізованих підрозділів.

Перші поставки вже у 2027 році

Перший новий Bergepanzer 3 A2 Бундесвер має отримати вже у грудні 2027 року, тобто через 18 місяців після підписання контракту.

Для прискорення виконання замовлення Rheinmetall розпочала виробництво та фінансування окремих робіт ще до офіційного укладення угоди.

Останню машину планують передати військовим у червні 2029 року.

Читайте також Військові вантажівки Mercedes-Benz у зону ризику поведуть автопілоти

Модернізована версія перевіреної машини

Бундесвер замовив оновлену модифікацію Bergepanzer 3 A2. У Rheinmetall зазначають, що ця версія відповідає сучасним технічним вимогам і має потенціал для подальших модернізацій у майбутньому.

У компанії наголошують, що проєкт не передбачає створення нової платформи, а спрямований на підтримання готовності армії за рахунок перевіреної техніки, яка вже багато років експлуатується у бронетанкових військах Німеччини.

Замовлення підтверджує важливу роль евакуаційних машин Bergepanzer 3 у забезпеченні роботи танкових і механізованих підрозділів та водночас демонструє готовність Німеччини компенсувати техніку, передану Україні.