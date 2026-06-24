После передачи техники Украине Германия восстановит свой парк эвакуационных машин Büffel

Германия приступила к восстановлению парка бронированных эвакуационных машин, которые ранее были переданы Украине в рамках военной помощи.

Компания Rheinmetall получила контракт от Бундесвера на производство 23 новых машин семейства Bergepanzer. Соответствующее решение о финансировании проекта Бундестаг принял 10 июня 2026 года.

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Компенсация техники, переданной Украине

Стоимость заказа оценивается в несколько сотен миллионов евро. Новый контракт призван компенсировать потери немецких вооруженных сил после передачи Украине 21 бронированной ремонтно-эвакуационной машины Bergepanzer 2 и двух более современных Bergepanzer 3 Büffel.

Такие машины используются для эвакуации поврежденных танков и бронетехники с поля боя, проведения ремонтных работ и буксировки тяжелых боевых машин. Они являются одним из ключевых элементов обеспечения боеспособности механизированных подразделений.

Первые поставки уже в 2027 году

Первый новый Bergepanzer 3 A2 Бундесвер должен получить уже в декабре 2027 года, то есть через 18 месяцев после подписания контракта.

Для ускорения выполнения заказа Rheinmetall приступила к производству и финансированию отдельных работ ещё до официального заключения соглашения.

Последнюю машину планируют передать военным в июне 2029 года.

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Модернизированная версия проверенной машины

Бундесвер заказал обновленную модификацию Bergepanzer 3 A2. В Rheinmetall отмечают, что эта версия соответствует современным техническим требованиям и имеет потенциал для дальнейших модернизаций в будущем.

В компании подчеркивают, что проект не предусматривает создания новой платформы, а направлен на поддержание боеготовности армии за счет проверенной техники, которая уже много лет эксплуатируется в бронетанковых войсках Германии.

Заказ подтверждает важную роль эвакуационных машин Bergepanzer 3 в обеспечении работы танковых и механизированных подразделений и в то же время демонстрирует готовность Германии восполнить потери техники, переданной Украине.