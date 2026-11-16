Півмільйона за нелегальний бізнес: на Тернопільщині прикрили підпільну заправку

Як повідомляє профільне видання enkorr із посиланням на Головне управління ДПС у Тернопільській області, порушення виявили під час планових заходів з контролю за обігом підакцизних товарів. Щоб офіційно задокументувати факт незаконної торгівлі, на місце події довелося викликати оперативників обласного управління Нацполіції.

Наразі точну назву підприємства та конкретну адресу розташування нелегальної бочки податківці тримають у таємниці. Проте вже відомо, що за результатами перевірки до порушника застосують жорсткі фінансові санкції на загальну суму близько 500 тисяч гривень.



На Тернопільщині викрили нелегальну АЗС / Джерело: enkorr

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Масові облави на паливному ринку

Варто зазначити, що це далеко не перший випадок боротьби з тіньовим ринком пального за останні дні. Буквально 16 листопада аналогічну нелегальну точку, яка працювала без ліцензії та державної реєстрації, правоохоронці прикрили на сусідній Рівненщині.

А на початку місяця схожа історія трапилася на Буковині, де масштаби виявилися значно серйознішими. Там оператору незаконної АЗС загрожує космічний штраф у 2,3 мільйона гривень за торгівлю та зберігання пального без відповідних документів.

Як уже повідомлялося на нашому сайті, держава зараз серйозно взялася за наведення ладу в цій сфері. Наприклад, нещодавно на Київщині ліквідували цілу мережу підпільних заправок, де водіям замість якісного бензину заливали підфарбовану хімікатами бодягу. Тим часом на Одещині суд оштрафував власника АЗС на понад 650 тисяч гривень лише за те, що він роками ігнорував укладання договору оренди на землю.