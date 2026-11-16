Полмиллиона за нелегальный бизнес: в Тернопольской области прикрыли подпольную заправку

Как сообщает профильное издание enkorr со ссылкой на Главное управление ГНС в Тернопольской области, нарушения были обнаружены во время плановых мероприятий по контролю за оборотом подакцизных товаров. Чтобы официально задокументировать факт незаконной торговли, к месту происшествия пришлось вызвать оперативников областного управления Нацполиции.

Пока точное название предприятия и конкретный адрес расположения нелегальной бочки налоговики держат в тайне. Однако уже известно, что по результатам проверки к нарушителю будут применены жесткие финансовые санкции на общую сумму около 500 тысяч гривен.



В Тернопольской области разоблачили нелегальную АЗС / Источник: enkorr

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Массовые облавы на топливном рынке

Это далеко не первый случай борьбы с теневым рынком горючего за последние дни. Буквально 16 ноября аналогичную нелегальную точку, работавшую без лицензии и государственной регистрации, правоохранители прикрыли в соседней Ровенской области.

А в начале месяца похожая история случилась на Буковине, где масштабы оказались гораздо более серьезными. Там оператору незаконной АЗС грозит космический штраф в 2,3 миллиона гривен за торговлю и хранение горючего без соответствующих документов.

Как уже сообщалось на нашем сайте, государство сейчас серьезно взялось за наведение порядка в этой сфере. Например, недавно в Киевской области ликвидировали целую сеть подпольных заправок, где водителям вместо качественного бензина заливали подкрашенную химикатами бодягу. Тем временем в Одесской области суд оштрафовал владельца АЗС более чем на 650 тысяч гривен только за то, что он годами игнорировал заключение договора аренды на землю.