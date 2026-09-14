Погляд замість керма: BMW радикально змінює навігацію та керування автопілотом

Баварський бренд вирішив покласти край розкиданій по різних екранах інформації. Як пише видання Motor1, нова функція під назвою BMW Maps with Driver Assistance збирає маршрут та дані активної безпеки в єдиний 3D-простір на базі Operating System X.

Для водія це означає кінець плутанини. Раніше підказки навігатора виводилися на центральний дисплей, а статус автопілота чи утримання в смузі – на панель приладів або проєкцію. Тепер машина не просто показує, куди повернути, а й малює в реальному часі, чому вона збирається перелаштуватися, прямо на вашому маршруті. Це суттєво зменшує відволікання від дороги, що завжди актуально для безпечної їзди.

Найцікавіше нововведення розкривається на швидкісних магістралях. Оновлений Highway Assistant дозволяє їхати "без рук" на швидкості до 130 км/год. Якщо система бачить потребу змінити смугу, водієві достатньо просто кинути погляд у відповідне дзеркало для підтвердження маневру – крутити кермо не потрібно.

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Розгортання цієї технології стартує вже у жовтні 2026 року. Першими її отримають електромобілі лінійки Neue Klasse, зокрема майбутній кросовер iX3, архітектура якого від початку заточена під такі панорамні дисплеї. Звісно, доступність функції керування поглядом залежатиме від місцевих законів та якості картографічного покриття, тому в Україні повний функціонал може запрацювати з певним відставанням.