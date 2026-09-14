Взгляд вместо руля: BMW радикально изменяет навигацию и управление автопилотом

Баварский бренд решил положить конец разбросанной по разным экранам информации. Как пишет издание Motor1, новая функция под названием BMW Maps with Driver Assistance собирает маршрут и данные активной безопасности в единое 3D-пространство на базе Operating System X.

Для водителя это означает конец путаницы. Ранее подсказки навигатора выводились на центральный дисплей, а статус автопилота или удержание в полосе– на приборную панель или проекцию. Теперь машина не просто показывает, куда повернуть, но и рисует в реальном времени, почему она собирается перестроиться прямо на вашем маршруте. Это существенно уменьшает отвлечение от дороги, что всегда актуально для безопасной езды.

Самое интересное нововведение раскрывается на скоростных магистралях. Обновленный Highway Assistant позволяет ехать "без рук" на скорости до 130 км/ч. Если система видит необходимость сменить полосу, водителю достаточно просто бросить взгляд в соответствующее зеркало для подтверждения маневра.– крутить руль не нужно.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Развертывание этой технологии стартует уже в октябре 2026 года. Первыми ее получат электромобили линейки Neue Klasse, в частности, будущий кроссовер iX3, архитектура которого изначально заточена под такие панорамные дисплеи. Разумеется, доступность функции управления взглядом будет зависеть от местных законов и качества картографического покрытия, поэтому в Украине полный функционал может заработать с определенным отставанием.