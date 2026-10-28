Понад 220 тисяч авто вже продали через Дію

За інформацією Головного сервісного центру МВС, з моменту запуску цифрового сервісу у грудні 2023 року сотні тисяч громадян оцінили зручність онлайн-угод. Послуга доступна виключно для фізичних осіб, а скористатися нею для продажу легковика, мотоцикла чи мопеда можна лише один раз протягом податкового року.

Щоб успішно укласти договір, у продавця в смартфоні має відображатися повний пакет цифрових документів. Йдеться про паспорт або посвідку на проживання, податковий номер, свідоцтво про реєстрацію транспорту та підтверджене місце реєстрації проживання.

Під час оформлення покупець сам вирішує долю номерних знаків. Можна безкоштовно залишити старі номери або ж замовити нові зі спеціальною серією DI, яка вказує на цифрове оформлення угоди.

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Як працюють перевірки та доставка

Система не пропускає сумнівні машини, адже кожен транспортний засіб автоматично пробивається по базах Єдиного державного реєстру. Якщо авто перебуває в розшуку, під арештом або має інші юридичні обмеження, угоду миттєво заблокують, а користувач отримає сповіщення з причиною відмови.

Після успішної перевірки електронний договір летить до сервісного центру МВС, де адміністратор закріплює номери та друкує новий техпаспорт. Далі за справу береться підприємство Інфотех, яке формує посилку, а поштовий оператор доставляє документи та бляхи у відділення або кур'єром протягом 10 днів.

Коли можна законно сідати за кермо

Головне питання для нового власника – коли можна виїжджати на дорогу. Якщо ви вирішили залишити старі номери, керувати машиною дозволяється одразу, щойно в застосунку Дія з'явиться свіже електронне свідоцтво про реєстрацію.

Ситуація кардинально змінюється, якщо ви замовили нові номери серії DI. У такому разі доведеться набратися терпіння і дочекатися фізичної доставки пластикового техпаспорта та металевих табличок від пошти, інакше перший же патруль випише штраф.

Чому система може відмовити

Нагадаємо, раніше ми писали про те, чому іноді не виходить переоформити авто через Дію. Найчастіше причиною стають несплачені штрафи, аліменти або розбіжності в реєстрах.

Також, як уже повідомлялося на нашому сайті, якщо ви замовляєте індивідуальні номери онлайн, варто бути уважним при виборі категорії транспорту Помилковий вибір квадратного номера замість прямокутного призведе до скасування замовлення під час візиту до установи.