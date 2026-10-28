Более 220 тысяч авто уже продали через Дія

По информации Главный сервисный центр МВД, с момента запуска цифрового сервиса в декабре 2023 года сотни тысяч граждан оценили удобство онлайн-соглашений. Услуга доступна исключительно для физических лиц, а использовать ее для продажи легковушки, мотоцикла или мопеда можно только один раз в течение налогового года.

Для успешного заключения договора у продавца в смартфоне должен отображаться полный пакет цифровых документов. Речь идет о паспорте или вида на жительство, налоговом номере, свидетельстве о регистрации транспорта и подтвержденном месте регистрации проживания.

При оформлении покупатель сам решает судьбу номерных знаков. Можно бесплатно оставить старые номера или заказать новые со специальной серией DI, указывающей на цифровое оформление сделки.

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Как работают проверки и доставка

Система не пропускает сомнительные машины, ведь каждое транспортное средство автоматически пробивается по базам Единого государственного реестра. Если автомобиль находится в розыске, под арестом или имеет другие юридические ограничения, сделку мгновенно заблокируют, а пользователь получит уведомление по причине отказа.

После успешной проверки, электронный договор летит в сервисный центр МВД, где администратор закрепляет номера и печатает новый техпаспорт. Далее за дело берется предприятие Инфотех, которое формирует посылку, а почтовый оператор доставляет документы и жести в отделение или курьером в течение 10 дней.

Когда можно законно садиться за руль

Главный вопрос для нового владельца – когда можно уезжать на дорогу. Если вы решили оставить старые номера, управлять машиной можно сразу, как только в приложении Дія появится свежее электронное свидетельство о регистрации.

Ситуация кардинально меняется, если вы заказали новые номера серии DI. В этом случае придется набраться терпения и дождаться физической доставки пластикового техпаспорта и металлических табличек от почты, иначе первый же патруль выпишет штраф.

Почему система может отказать

Напомним, ранее мы писали о том, почему иногда не выходит переоформить авто через Дія. Чаще всего причиной становятся неуплаченные штрафы, алименты или разногласия в реестрах.

Также, как уже сообщалось на нашем сайте, если вы заказываете индивидуальные номера онлайн, следует быть внимательным при выборе категории транспорта Ошибочный выбор квадратного номера вместо прямоугольного приведет к отмене заказа во время посещения учреждения.