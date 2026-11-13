Попит на автобуси відновлюється: які бренди стали бестселерами у жовтні

За даними асоціації Укравтопром, минулого місяця попит на пасажирський транспорт зріс на 8 відсотків порівняно з аналогічним періодом 2025 року. Цікаво, що частка абсолютно нової техніки в цьому обсязі трохи просіла і становить 47 відсотків, тоді як торік цей показник тримався на рівні 49 відсотків.

Якщо говорити про машини без пробігу, то тут вітчизняний виробник впевнено тримає позиції. Абсолютним лідером серед нових автобусів став бренд Etalon, дилерам якого вдалося реалізувати 28 одиниць техніки.

Другу сходинку рейтингу зайняв практичний Ford із результатом у 24 продані мікроавтобуси. Замикає трійку лідерів ще один український представник ZAZ, який знайшов 21 нового власника.

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Вживана техніка б'є рекорди

У сегменті імпортованих автобусів з пробігом ситуація кардинально інша, адже тут беззаперечно панує німецький автопром. Перше місце з величезним відривом забрав Mercedes-Benz, на рахунку якого 63 зареєстровані машини.

Срібло серед вживаних пасажирських авто дісталося марці Volkswagen з показником у 12 одиниць. Третє місце скромно зайняв італійський Iveco, який обрали 9 українських перевізників.

Загалом з початку року вітчизняний автобусний парк поповнили 2282 машини, що також демонструє восьмивідсотковий приріст до минулого року. З них 1054 одиниці склали нові автобуси з мінімальним приростом в один відсоток, а 1228 штук припало на вживану техніку, яка додала солідні 15 відсотків.