ЛАЗ "Україна-69" повернувся: дизайнер показав сучасну реставрацію легендарного автобуса

Нову роботу дизайнер опублікував на сторінці RP DESIGN. Сам Роман Прядко називає її "глибшим осмисленням історичної моделі через візуальну реставрацію" зі збереженням оригінальних пропорцій і повагою до першоджерела.

Цього разу перед нами саме "Україна-69"

Якщо дивитися на рендер без підпису, автобус легко можна сприйняти за дуже якісно відреставрований історичний ЛАЗ, якому просто встановили сучасні деталі. І саме такого ефекту, схоже, прагнув автор.

Загальна геометрія кузова, велике панорамне лобове скло, практично вертикальний передок, довгий пояс бокового скління та характерне співвідношення вікон і металевої частини кузова залишилися близькими до оригіналу.

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Навіть двоколірне забарвлення працює на ретрообраз. Темний сіро-зелений низ поєднується зі світлою центральною частиною кузова, а тонкі горизонтальні смуги нагадують оформлення туристичних автобусів тієї епохи.

LED-фари замість оптики 1960-х

Найпомітніше осучаснення знаходиться спереду. Замість старих прямокутних світлових елементів Прядко використав компактну LED-оптику, але залишив її на тих самих місцях і приблизно в тих самих пропорціях.

Через це передок не перетворився на сучасний автобус із величезною світловою смугою чи складною пластиковою маскою. Нові фари виглядають так, ніби їх могли встановити під час дорогої реставрації реальної машини.

Подібний прийом дизайнер уже використовував на попередній роботі. Auto24 нещодавно показував візуальну реставрацію ЛАЗ "Україна-67", де історичний автобус також отримав сучасну оптику й колеса без радикальної зміни самого кузова.

Колеса сучасні, але без зайвої демонстративності

Ще одна деталь, яка одразу видає сучасну інтерпретацію, - колеса. Замість характерних сталевих дисків кінця 1960-х тут використано великі закриті колісні ковпаки з майже аеродинамічним дизайном.

Водночас Прядко не став встановлювати низькопрофільні шини або величезні легкосплавні диски, які повністю змінили б характер машини. Колеса залишаються пропорційними великому туристичному автобусу.

Аналогічно перероблені дзеркала. Вони стали компактнішими й акуратнішими, але не перетворилися на камери або футуристичні елементи.

У салоні теж залишили атмосферу туристичного автобуса

Через великі вікна на рендері добре видно інтер'єр. Тут також немає спроби перетворити машину на ультрасучасний шатл.

В салоні встановлені окремі туристичні крісла теплого коричневого кольору, а стеля та оздоблення виконані в стриманій ретростилістиці.

Навіть водійське місце залишилося досить простим. Велике кермо та відкритий огляд через величезне лобове скло нагадують про те, що перед нами машина, створена за мотивами автобуса другої половини 1960-х.

"Україна-69" була не просто красивим прототипом

Оригінальний ЛАЗ "Україна-69" з'явився на початку 1969 року як розвиток знаменитої "України-67". Львівські конструктори підготували автобус до XIX Міжнародного автобусного тижня у французькій Ніцці.

Як раніше розповідав Auto24 в історії Львівського автобусного заводу, модель отримала новий кузов із рівнішим дахом, переробленою кормою та пасажирськими дверима із сервоприводом.

Міський медіаархів Центру міської історії Львова зберіг фотографії "України-69" з номером "77-29 проба", який якраз можна побачити і на історичному зображенні в новому рендері Прядка. Машина брала участь у міжнародному автобусному тижні 1969 року та отримала низку нагород за ралі, маневреність і технічні випробування.

У Ніцці львівський автобус знову збирав нагороди

"Україна-69" продовжила міжнародний успіх попередника. На виставці у Ніцці автобус отримав Великий приз відзнаки, нагороди за участь у туристичному ралі та маневреність, а також перехідний приз Луї Боландаро за технічну досконалість ходової частини.

Після цього автобус демонстрували на автошоу в Брюсселі. Для Львівського автобусного заводу це був період, коли експериментальні туристичні машини реально конкурували з найкращими європейськими конструкціями свого часу.

І саме тому "Україна-69" цікава не лише своїм дизайном. Вона була частиною цілої серії експериментальних машин, на яких львівські інженери відпрацьовували пневматичну підвіску, компонування туристичних салонів, нові системи керування та інші рішення.

Прядко почав із радикального переосмислення

Цікаво простежити, як змінюється підхід самого дизайнера до автобусної теми. Спочатку Роман Прядко показав набагато сміливіший концепт "Україна 6727". Auto24 писав про нього як про зустріч двох епох: історичної "України-67" та умовного туристичного лайнера 2027 року.

Там від оригіналу залишилися радше загальні мотиви, тоді як кузов, світлотехніка та пластика були переосмислені значно радикальніше.

Потім дизайнер повернувся до "України-67" уже з зовсім іншою концепцією. Замість створення нового автобуса він показав, як могла б виглядати дуже делікатно модернізована історична машина. Тепер той самий прийом застосований до "України-69".

Мабуть, саме так і має виглядати рестомод автобуса

Новий рендер цікавий тим, що тут майже немає деталей, які намагаються привернути увагу самі по собі.

Немає гігантських коліс, суцільних LED-смуг, чорних панелей на половину кузова чи інших типових атрибутів сучасних концептів. Якщо прибрати сучасні фари та колеса, перед нами знову легко впізнати автобус 1969 року.

По суті це автобусний аналог автомобільного рестомоду, коли стару машину не намагаються перетворити на абсолютно нову, а акуратно адаптують до сучасності, зберігаючи її головні пропорції та характер.

Від ЛуАЗу до ЛАЗу

Роман Прядко останнім часом регулярно повертається до української автомобільної спадщини. Auto24 уже показував його сучасну "Волинянку II", де ЛуАЗ-969М перетворився на компактний експедиційний позашляховик.

Ще один проєкт, "Мураха II", був сучасною інтерпретацією маловідомого українського компактного всюдихода 1966 року.

А серія з ЛАЗами розвивається дещо інакше. Тут дизайнер дедалі менше намагається придумати машину наново і дедалі більше працює з тим, наскільки добре може виглядати оригінальна форма після дуже обережного оновлення.

Це поки лише дизайнерська робота

Варто наголосити, що "Україна-69" від RP DESIGN не є проєктом відродження Львівського автобусного заводу чи анонсом реального автобуса.

Це візуальна концепція Романа Прядка, яка демонструє, як могла б виглядати реставрація історичної машини із сучасними деталями.

Але саме ця стриманість робить новий рендер особливо цікавим. "Україна-69" не перетворилася на футуристичний електробус і не втратила образ кінця 1960-х. Вона просто виглядає так, ніби знаменитий львівський прототип дивом зберігся до наших днів, потрапив до хорошої реставраційної майстерні та отримав кілька сучасних деталей.