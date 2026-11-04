ЛАЗ "Украина-69" вернулся: дизайнер показал современную реставрацию легендарного автобуса

Новую работу дизайнер опубликовал на странице RP DESIGN. Сам Роман Прядко называет ее "глубоким осмыслением исторической модели через визуальную реставрацию" с сохранением оригинальных пропорций и уважением первоисточника.

На этот раз перед нами именно "Украина-69"

Если смотреть на рендер без подписи, автобус легко можно воспринять за качественно отреставрированный исторический ЛАЗ, которому просто установили современные детали. И именно к такому эффекту, похоже, стремился автор.

Общая геометрия кузова, большое панорамное лобовое стекло, практически вертикальный передок, длинный пояс бокового остекления и характерное соотношение окон и металлической части кузова остались близкими к оригиналу.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Даже двухцветная окраска работает на ретрообразе. Темный серо-зеленый низ смешивается со светлой центральной частью кузова, а тонкие горизонтальные полосы напоминают оформление туристических автобусов той эпохи.

LED-фары вместо оптики 1960-х

Самое заметное осовременивание находится впереди. Вместо старых прямоугольных световых элементов Прядко использовал компактную LED-оптику, но оставил ее на тех же местах и примерно в тех же пропорциях.

Поэтому передок не превратился в современный автобус с огромной световой полосой или сложной пластиковой маской. Новые фары выглядят так, будто они могли быть установлены во время дорогой реставрации реальной машины.

Подобный прием дизайнер уже использовал на предыдущей работе. Auto24 недавно показывал визуальную реставрацию ЛАЗ "Украина-67", где исторический автобус также получил современную оптику и колеса без радикального изменения самого кузова.

Колеса современные, но без лишней демонстративности

Еще одна деталь, которая сразу выдает современную интерпретацию – колеса. Вместо характерных стальных дисков конца 1960-х здесь использованы большие закрытые колесные колпаки с почти аэродинамическим дизайном.

В то же время, Прядко не стал устанавливать низкопрофильные шины или огромные легкосплавные диски, которые полностью изменили бы характер машины. Колеса остаются пропорциональными большому туристическому автобусу.

Аналогично переделанные зеркала. Они стали более компактными и аккуратными, но не превратились в камеры или футуристические элементы.

В салоне тоже оставили атмосферу туристического автобуса

Через большие окна на рендере хорошо виден интерьер. Здесь также нет попытки превратить машину в ультрасовременный шаттл.

В салоне установлены отдельные туристические кресла теплого коричневого цвета, а потолок и отделка выполнены в сдержанной ретростилистике.

Даже водительское место осталось достаточно простым. Большой руль и открытый обзор из-за огромного лобового стекла напоминают о том, что перед нами машина, созданная по мотивам автобуса второй половины 1960-х.

"Украина-69" была не просто красивым прототипом

Оригинальный ЛАЗ "Украина-69" появился в начале 1969 как развитие знаменитой "Украины-67". Львовские конструкторы подготовили автобус к XIX Международной автобусной неделе во французской Ницце.

Как ранее рассказывал Auto24 в истории Львовского автобусного завода, модель получила новый кузов с более ровной крышей, переработанной кормой и пассажирской дверью с сервоприводом.

Городской медиаархив Центра городской истории Львова сохранил фотографии "Украина-69" с номером "77-29 проба", который как раз можно увидеть и на историческом изображении в новом рендере Прядка. Машина принимала участие в международной автобусной неделе 1969 года и получила ряд наград за ралли, маневренность и технические испытания.

В Ницце львовский автобус снова собирал награды

Украина-69 продолжила международный успех предшественника. На выставке в Ницце автобус получил Большой приз награды, награды за участие в туристическом ралли и маневренность, а также переходный приз Луи Боландаро за техническое совершенство ходовой части.

После этого автобус был демонстрирован на автошоу в Брюсселе. Для Львовского автобусного завода это был период, когда экспериментальные туристические машины реально конкурировали с лучшими европейскими конструкциями своего времени.

И именно поэтому "Украина-69" интересна не только своим дизайном. Она была частью серии экспериментальных машин, на которых львовские инженеры отрабатывали пневматическую подвеску, компоновку туристических салонов, новые системы управления и другие решения.

Прядко начал с радикального переосмысления

Интересно проследить, как меняется подход самого дизайнера к теме автобуса. Сначала Роман Прядко показал гораздо более смелый концепт "Украина 6727". Auto24 писал о нем как о встрече двух эпох: исторической "Украина-67" и условного туристического лайнера 2027 года.

Там от оригинала остались скорее общие мотивы, тогда как кузов, светотехника и пластика были переосмыслены гораздо более радикально.

Затем дизайнер вернулся в "Украину-67" уже с совсем другой концепцией. Вместо создания нового автобуса, он показал, как могла бы выглядеть очень деликатно модернизированная историческая машина. Теперь тот же прием применен к "Украине-69".

Пожалуй, именно так и должен смотреться рестомод автобуса.

Новый рендер интересен тем, что здесь почти нет деталей, пытающихся привлечь внимание сами по себе.

Нет огромных колес, сплошных LED-полос, темных панелей на половину кузова либо других обычных атрибутов современных концептов. Если убрать современные фары и колеса, перед нами снова легко узнать автобус в 1969 году.

По сути это автобусный аналог автомобильного рестомода, когда подержанную машину не пытаются превратить в совершенно новую, а аккуратно адаптируют к современности, сохраняя ее главные пропорции и характер.

От ЛуАЗа до ЛАЗа

Роман Прядко в последнее время регулярно возвращается к украинскому автомобильному наследию. Auto24 уже показывал его современную "Волынянку II", где ЛуАЗ-969М превратился в компактный экспедиционный внедорожник.

Еще один проект, "Муравей II", был современной интерпретацией малоизвестного украинского компактного вездехода 1966 года.

А серия с ЛАЗами развивается несколько по-другому. Здесь дизайнер все меньше пытается придумать машину заново и все больше работает с тем, как хорошо может выглядеть оригинальная форма после очень осторожного обновления.

Это пока только дизайнерская работа

Стоит отметить, что Украина-69 от RP DESIGN не является проектом возрождения Львовского автобусного завода или анонсом реального автобуса.

Это визуальная концепция Романа Прядко, демонстрирующая, как могла бы выглядеть реставрация исторической машины с современными деталями.

Но именно это воздержание делает новый рендер особенно интересным. Украина-69 не превратилась в футуристический электробус и не потеряла образ конца 1960-х. Она выглядит так, будто знаменитый львовский прототип чудом сохранился до наших дней, попал в хорошую реставрационную мастерскую и получил несколько современных деталей.