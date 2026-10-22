ЛАЗ "Україна-67" отримав LED-оптику та сучасні колеса, але залишився класикою

Нову роботу Роман Прядко опублікував на сторінці RP DESIGN у Facebook. Автор наголошує, що йдеться саме про делікатне осучаснення класичного ЛАЗ "Україна-67", а не про нову модель чи проєкт відродження виробництва.

Такий підхід помітно відрізняється від попередньої роботи дизайнера, де він показав уже значно сміливішу сучасну інтерпретацію автобуса під назвою "Україна 6727".

Цього разу дизайнер не став змінювати сам характер автобуса

Якщо у попередньому проєкті Роман Прядко фактично уявив, яким міг би бути сучасний туристичний лайнер із мотивами "України-67", то тепер завдання було іншим. Основні пропорції, загальна форма кузова та характерна пластика залишилися близькими до оригіналу, а зміни торкнулися переважно деталей, які сьогодні одразу видають вік автомобіля.

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Сам автор називає роботу "візуальною реставрацією класики", і це формулювання досить точно передає результат. Перед нами все ще легко впізнаваний ЛАЗ "Україна-67", але такий, ніби його не перемальовували з нуля, а акуратно оновили в рамках сучасної реставрації.

Auto24 нещодавно показував попереднє переосмислення "України-67" від Романа Прядка, де дизайнер навпаки пішов значно далі та створив образ автобуса, який мав би символічно з'єднати 1967 і 2027 роки.

Лінію бокових вікон опустили до рівня лобового скла

Одна з найбільш помітних змін стосується скління. Дизайнер опустив нижню лінію бокових вікон до рівня лобового скла, завдяки чому передня частина виглядає ціліснішою, а сам автобус візуально стає нижчим і сучаснішим.

При цьому характерне велике скління нікуди не зникло, тому загальний образ "України-67" не розчинився в сучасних дизайнерських прийомах. Це важливий момент, адже саме пропорції та форма вікон були однією з найсильніших рис оригінального автобуса.

Стара оптика поступилася LED

Передня частина отримала сучасну світлодіодну оптику, але без спроби перетворити автобус на щось футуристичне. Нижні світлові елементи в бампері стали компактнішими, а кутові хромовані накладки допомогли зберегти зв'язок з естетикою 1960-х.

Саме поєднання сучасного світла з хромом виглядає тут найбільш вдалим, тому що дизайн не намагається приховати вік автобуса, а навпаки використовує його як основу.

Оригінальний ЛАЗ "Україна-67" і без будь-якої модернізації був дуже сміливим для свого часу. Auto24 раніше детально розповідав про цю модель, яка вирізнялася футуристичною кормою, незвичними пропорціями та продуманим туристичним салоном.

Колеса та дзеркала теж стали сучаснішими

Ще одна зміна, яка сильно впливає на сприйняття навіть без переробки кузова, - новий дизайн колісних дисків. Оригінальна форма автобуса залишилася тією ж, але сучасні колеса одразу роблять його візуально молодшим.

Подібним чином працюють і нові дзеркала заднього виду, в які інтегровані покажчики повороту. Вони виглядають значно акуратніше за старі великі дзеркала на окремих кронштейнах, але не порушують загальні пропорції передньої частини.

Над лобовим склом з'явився аеродинамічний козирок із прожектором. Це вже не реставраційна, а радше стилістична деталь, яка додає автобусу трохи сучасного туристичного характеру.

Білий став основним кольором

Оновилася й кольорова схема передньої частини. Тепер білий використовується як основний колір, а синій залишився додатковим.

Це теж доволі обережне рішення, тому що традиційне для "України-67" поєднання світлого кузова з синіми елементами зберігається. Різниця лише в тому, що сучасна версія виглядає чистіше та менш перевантажено.

Чому саме "Україна-67" добре підходить для такого експерименту

Оригінальна "Україна-67" сама по собі виглядала настільки незвично, що її не потрібно сильно змінювати, аби вона не здавалася архаїчною. Львівські конструктори створили автобус із дуже виразним силуетом, пневматичною підвіскою, комфортабельним туристичним салоном та нестандартним для того часу зовнішнім оформленням.

Машина мала довжину близько 10,8 метра, була розрахована на 37 пасажирів і оснащувалася бензиновим двигуном потужністю 180 к.с. У салоні передбачили навіть гардероб та умивальник, що для туристичного автобуса 1960-х виглядало досить прогресивно.

У 1967 році "Україна-67" показали на Міжнародному автобусному тижні в Ніцці, де автобус отримав кілька відзнак, зокрема за технічні рішення та дизайн. Історію міжнародного успіху львівських автобусів Auto24 описував у великому матеріалі про ЛАЗ.

Прядко продовжує працювати з українською автомобільною спадщиною

Роман Прядко вже давно використовує класичні українські автомобілі як основу для дизайнерських експериментів. Останнім часом він показував сучасну "Волинянку II", де ЛуАЗ-969М перетворився на компактний експедиційний позашляховик із великим кліренсом та сучасним оснащенням. Auto24 писав про цей проєкт окремо.

Ще один недавній проєкт - компактний повноприводний пікап "Мураха II", натхнений маловідомою українською машиною 1966 року. Там дизайнер уже працював значно вільніше, зберігаючи від оригіналу радше саму ідею простого утилітарного автомобіля.

У випадку з "Україною-67" підхід вийшов майже протилежним. Замість нового кузова та повного переосмислення дизайнер показав, наскільки мало іноді потрібно змінити в хорошій формі 60-річної давнини, щоб вона знову виглядала сучасно.