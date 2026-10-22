Столичний автопарк отримав 85 нових автобусів: що пропонують пасажирам

Столичний парк громадського транспорту приріс на 85 сучасних 12-метрових автобусів. Нова техніка обслуговує 16 міських маршрутів, пропонуючи пасажирам комфортні умови з кондиціонерами та повністю безбар'єрним простором.

Як повідомляє Міністерство з відновлення, інфраструктури та транспорту України на своїй сторінці у Facebook, масштабну закупівлю вдалося реалізувати завдяки фінансовій підтримці Європейського інвестиційного банку. Проєкт втілили в життя у рамках спільної програми Міський громадський транспорт України.

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"Попри колосальний тиск війни, громади продовжують жити, а люди потребують щоденних поїздок. Завдяки ЄІБ ми оновлюємо транспортні парки в десяти містах, допомагаючи місцевій владі підтримувати роботу мережі,

– Микола Калашник, міністр.

Що пропонують нові машини

Кожен із переданих автобусів має довжину 12 метрів та розрахований на перевезення до 107 пасажирів одночасно. Салони обладнані всім необхідним для комфортної їзди в будь-яку пору року: тут працюють потужні кондиціонери та сучасні системи опалення.

Окрему увагу виробник приділив питанням безпеки та інклюзивності. Транспорт має повністю низьку підлогу, зручні пандуси та спеціально облаштовані місця для людей на колісних кріслах, ветеранів і батьків із дитячими візочками.



Турецькі автобуси Anadolu Isuzu Citiport 12 закуплені для столиці у межах проєкту з Європейським інвестиційним банком. Фото: Держвідновлення

Крім того, за порядком у салоні стежать камери відеоспостереження. А для зручної орієнтації пасажирів працюють електронні системи інформування.

Масштаби оновлення по всій країні

Столиця – не єдине місто, яке отримує вигоду від співпраці з європейськими кредиторами. Програма модернізації муніципального транспорту також охоплює Харків, Івано-Франківськ, Тернопіль, Львів, Луцьк, Суми, Запоріжжя, Одесу та Миколаїв.

А щоб очікування транспорту було безпечним, у Києві почали встановлювати перші мобільні укриття біля зупинок. Перша така конструкція, що вміщує до 10 осіб та адаптована для маломобільних груп, вже з'явилася на Берестейському проспекті.