Столичный автопарк получил 85 новых автобусов: что предлагают пассажирам

Столичный парк общественного транспорта прирос на 85 современных 12-метровых автобусов. Новая техника обслуживает 16 городских маршрутов, предлагая пассажирам комфортабельные условия с кондиционерами и полностью безбарьерным пространством.

Как сообщает Министерство по восстановлению, инфраструктуры и транспорта Украины на своей странице в Facebook, масштабную закупку удалось реализовать благодаря финансовой поддержке Европейского инвестиционного банка. Проект претворили в жизнь в рамках совместной программы Городской общественный транспорт Украины.

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" Несмотря на колоссальное давление войны, громады продолжают жить, а люди нуждаются в ежедневных поездках. Благодаря ЕИБ мы обновляем транспортные парки в десяти городах, помогая местным властям поддерживать работу сети, – уточнил Николай Калашник, министр.

Что предлагают новые машины

Каждый из переданных автобусов имеет длину 12 метров и рассчитан на перевозку до 107 пассажиров одновременно. Салоны оборудованы всем необходимым для комфортной езды в любое время года: здесь работают мощные кондиционеры и современные системы отопления.

Особое внимание производитель уделил вопросам безопасности и инклюзивности. Транспорт имеет полностью низкий пол, удобные пандусы и специально оборудованные места для людей на колесных креслах, ветеранов и родителей с детскими колясками.



Турецкие автобусы Anadolu Isuzu Citiport 12 закуплены для столицы в рамках проекта с Европейским инвестиционным банком. Фото: Госвосстановление

Кроме того, за порядком в салоне следят камеры видеонаблюдения. А для удобной ориентации пассажиров работают электронные системы информирования

Масштабы обновления по всей стране

Столица – не единственный город, получающий выгоду от сотрудничества с европейскими кредиторами. Программа модернизации муниципального транспорта также включает Харьков, Ивано-Франковск, Тернополь, Львов, Луцк, Сумы, Запорожье, Одессу и Николаев.

А чтобы ожидание транспорта было безопасно, в Киеве начали устанавливать первые мобильные укрытия возле остановок. Первая такая конструкция, вмещающая до 10 человек и адаптированная для маломобильных групп, уже появилась на Берестейском проспекте.