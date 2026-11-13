Спрос на автобусы восстанавливается: какие бренды стали бестселлерами в октябре

По данным ассоциации Укравтопром, В прошлом месяце спрос на пассажирский транспорт вырос на 8 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Интересно, что доля совершенно новой техники в этом объеме немного просела и составляет 47 процентов, в то время как в прошлом году этот показатель держался на уровне 49 процентов.

Если говорить о машинах без пробега, то здесь отечественный производитель уверенно удерживает позиции. Абсолютным лидером среди новых автобусов стал бренд Etalon, дилерам которого удалось продать 28 единиц техники.

Вторую строчку рейтинга занял практический Ford с результатом в 24 проданных микроавтобуса. Замыкает тройку лидеров еще один украинский представитель ZAZ, нашедший 21 нового владельца.

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Подержанная техника бьет рекорды

В сегменте импортированных автобусов с пробегом ситуация кардинально иная, ведь здесь безусловно властвует немецкий автопром. Первое место с огромным отрывом забрал Mercedes-Benz, на счету которого 63 зарегистрированы машины.

Серебро среди подержанных пассажирских авто досталось марке Volkswagen с показателем в 12 единиц. Третье место скромно занял итальянский Iveco, избравший 9 украинских перевозчиков.

В общей сложности с начала года отечественный автобусный парк пополнили 2282 машины, что также демонстрирует восьмипроцентный прирост к прошлому году. Из них 1054 единицы составили новые автобусы с минимальным приростом в один процент, а 1228 штук пришлось на подержанную технику, прибавившую солидные 15 процентов.