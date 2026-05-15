Попит на гібриди в Україні зріс на 33%

У квітні 2026 року український автопарк поповнили понад 3,6 тисячі гібридних легкових автомобілів HEV та PHEV. За даними Укравтопром, це на 33% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Частка нових автомобілів у сегменті становила 55%, тоді як торік вона досягала 63%. Це свідчить про поступове зростання ролі вживаних гібридів на українському ринку.

Найпопулярніші нові гібриди квітня:

Toyota RAV4 Hybrid — 347 авто;

Toyota Yaris Cross — 120 авто;

Nissan Qashqai e-Power — 102 авто.

Серед імпортованих вживаних гібридів найбільший попит мали:

Ford Escape Hybrid — 97 авто;

Kia Niro — 81 авто;

Toyota Prius — 76 авто.

Гібриди стають компромісом між бензином та електромобілями

Стрімке зростання сегмента гібридів показує зміну поведінки українських покупців. На фоні дорогого пального та падіння інтересу до електромобілів саме гібриди дедалі частіше сприймаються як універсальний варіант без залежності від зарядної інфраструктури.

Особливо помітною є домінація японських брендів. Toyota фактично контролює сегмент нових гібридів в Україні завдяки репутації надійності, економічності та добре відпрацьованим технологіям Hybrid Synergy Drive. Водночас у сегменті вживаних авто активно зростає популярність американських моделей, насамперед Ford Escape.

Ще одна тенденція — зміщення попиту в бік кросоверів. Майже всі лідери продажів належать саме до SUV-сегмента, що підтверджує загальне переформатування українського авторинку: покупці дедалі рідше обирають класичні седани та компактні хетчбеки.