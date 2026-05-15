Спрос на гибриды в Украине вырос на 33%

В апреле 2026 года украинский автопарк пополнили более 3,6 тысяч гибридных легковых автомобилей HEV и PHEV. По данным Укравтопром, это на 33% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Доля новых автомобилей в сегменте составила 55%, тогда как в прошлом году она достигала 63%. Это свидетельствует о постепенном росте роли подержанных гибридов на украинском рынке.

Самые популярные новые гибриды апреля:

Toyota RAV4 Hybrid - 347 авто;

Toyota Yaris Cross - 120 авто;

Nissan Qashqai e-Power - 102 авто.

Среди импортируемых подержанных гибридов наибольшим спросом пользовались:

Ford Escape Hybrid - 97 авто;

Kia Niro - 81 авто;

Toyota Prius - 76 авто.

Гибриды становятся компромиссом между бензином и электромобилями

Стремительный рост сегмента гибридов показывает изменение поведения украинских покупателей. На фоне дорогого топлива и падения интереса к электромобилям именно гибриды все чаще воспринимаются как универсальный вариант без зависимости от зарядной инфраструктуры.

Особенно заметна доминация японских брендов. Toyota фактически контролирует сегмент новых гибридов в Украине благодаря репутации надежности, экономичности и хорошо отработанным технологиям Hybrid Synergy Drive. В то же время в сегменте подержанных авто активно растет популярность американских моделей, прежде всего Ford Escape.

Еще одна тенденция - смещение спроса в сторону кроссоверов. Почти все лидеры продаж относятся именно к SUV-сегменту, что подтверждает общее переформатирование украинского авторынка: покупатели все реже выбирают классические седаны и компактные хэтчбеки.