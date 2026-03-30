Porsche не відмовляється від ДВЗ: новий Cayenne отримає бензинову версію

За попередньою інформацією Carscoops, нове покоління Porsche Cayenne дебютує приблизно у 2028 році. Важливо, що модель не стане виключно електричною – паралельно з електроверсією клієнтам запропонують класичні бензинові двигуни та гібриди. Це рішення виглядає логічним на фоні глобального ринку: навіть у преміум-сегменті повна електрифікація просувається повільніше, ніж планували виробники.

Спільна платформа з Audi Q7 і нові технології

Очікується, що новий Cayenne отримає платформу PPC, яку також використовуватиме наступне покоління Audi Q7. Така уніфікація дозволить покращити електронну архітектуру, інтеграцію гібридних систем і загальну ефективність. Крім того, модель може отримати технологію активної підвіски, подібну до тієї, що використовується в Porsche Taycan. Вона дозволяє утримувати кузов у стабільному положенні навіть під час активного маневрування, що позитивно впливає на комфорт і керованість.

Дизайн із натяком на електроверсію

Зовнішність нового Porsche Cayenne, ймовірно, буде натхненна електричною версією моделі. Це означає більш сучасний дизайн, оновлену оптику та цифровізований інтер’єр із великими дисплеями. При цьому Porsche не планує змінювати концепцію автомобіля: Cayenne залишиться дворядним кросовером, орієнтованим на драйв і комфорт. Для тих, кому потрібно більше простору, бренд готує окрему флагманську модель.

Ставка на гнучкість

Рішення зберегти двигуни внутрішнього згоряння – це адаптація до реального попиту. Porsche фактично визнає, що майбутнє буде гібридним у всіх сенсах: електромобілі, гібриди та класичні ДВЗ співіснуватимуть ще багато років.