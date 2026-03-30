Porsche не отказывается от ДВС: новый Cayenne получит бензиновую версию

По предварительной информации Carscoops, новое поколение Porsche Cayenne дебютирует примерно в 2028 году. Важно, что модель не станет исключительно электрической – параллельно с электроверсией клиентам предложат классические бензиновые двигатели и гибриды. Это решение выглядит логичным на фоне глобального рынка: даже в премиум-сегменте полная электрификация продвигается медленнее, чем планировали производители.

Общая платформа с Audi Q7 и новые технологии

Ожидается, что новый Cayenne получит платформу PPC, которую также будет использовать следующее поколение Audi Q7. Такая унификация позволит улучшить электронную архитектуру, интеграцию гибридных систем и общую эффективность. Кроме того, модель может получить технологию активной подвески, подобную той, что используется в Porsche Taycan. Она позволяет удерживать кузов в стабильном положении даже во время активного маневрирования, что положительно влияет на комфорт и управляемость.

Дизайн с намеком на электроверсию

Внешность нового Porsche Cayenne, вероятно, будет вдохновлена электрической версией модели. Это означает более современный дизайн, обновленную оптику и цифровизированный интерьер с большими дисплеями. При этом Porsche не планирует менять концепцию автомобиля: Cayenne останется двухрядным кроссовером, ориентированным на драйв и комфорт. Для тех, кому нужно больше пространства, бренд готовит отдельную флагманскую модель.

Ставка на гибкость

Решение сохранить двигатели внутреннего сгорания – это адаптация к реальному спросу. Porsche фактически признает, что будущее будет гибридным во всех смыслах: электромобили, гибриды и классические ДВС будут сосуществовать еще много лет.