Послуга вивезення зі служби за 10 тисяч доларів виявилася "пшиком"

За даними слідства, 28-річний стрілець-санітар шукав серед знайомих військових охочих втекти зі служби. Він запевняв, що має зв’язки серед командування та медиків, а також може посприяти з фіктивними медичними документами для подальшого звільнення.

Свої послуги організатор оцінив у $10 000. До схеми він залучив двох знайомих.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Приїхали, забрали, вивезли

У серпні 2026 року спільники на автомобілі приїхали до військовослужбовця, який хотів ухилитися від служби, та перевезли його до заздалегідь визначеного місця у Вінниці.

Для отримання грошей організатор також використав знайомого, який мав забрати кошти та перевести їх на криптогаманець.

Усіх трьох підозрюваних затримали тоді, як з'явилася змога отримати реальні докази злочинних дій. Фото: прокуратура Вінниччини.

Затримали після передачі грошей

Схему викрили після передачі $9 500 – саме стільки передали за сприяння в незаконному залишенні служби.

Організатора та двох його спільників затримали. Їм повідомили про підозру, зокрема в організації та пособництві дезертирству, а організатору також інкримінують зловживання впливом.

Суд обрав усім трьом тримання під вартою з можливістю внесення застави по 998 400 грн.

Загрожує до 12 років

Досудове розслідування проводять слідчі та оперативники СБУ у Вінницькій області за процесуального керівництва Вінницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону.

За інкримінованими статтями підозрюваним може загрожувати до 12 років позбавлення волі.

Водночас відповідно до ст. 62 Конституції України всі троє вважаються невинуватими, доки їхню вину не буде доведено в суді обвинувальним вироком.