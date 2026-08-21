Услуга вывоза со службы за 10 тысяч долларов оказалась "пшиком"

ФОТО: СБУ в Винницкой области|
Момент задержания одного из участников зарабатывания денег на дезертирах
По данным следствия, 28-летний стрелок-санитар искал среди знакомых военных желающих скрыться со службы. Он уверял, что имеет связи среди командования и медиков, а также может помочь с фиктивными медицинскими документами для дальнейшего увольнения.
Свои услуги организатор оценил в $10 000. В схему он привлек двух знакомых.
Приехали, забрали, вывезли
В августе 2026 года подельники на автомобиле приехали к военнослужащему, который хотел уклониться от службы, и перевезли его в заранее определенное место в Виннице.
Для получения денег организатор также использовал знакомого, который должен забрать средства и перевести их на криптогаманець.
Все трое подозреваемых были задержаны тогда, когда появилась возможность получить реальные доказательства преступных действий. Фото: прокуратура Винницкой области.
Задержали после передачи денег
Схему разоблачили после передачи $9 500 – именно столько передали при содействии в незаконном оставлении службы.
Организатора и двоих его подельников задержали. Им сообщили о подозрении, в частности, в организации и пособничестве дезертирству, а организатору также инкриминируют злоупотребление влиянием.
Суд избрал всем трем тюремным заключениям с возможностью внесения залога по 998 400 грн.
Угрожает до 12 лет
Досудебное расследование проводят следователи и оперативники СБУ в Винницкой области при процессуальном руководстве Винницкой специализированной прокуратуры в сфере обороны Южного региона.
По инкриминируемым статьям подозреваемым может грозить до 12 лет лишения свободы.
В то же время согласно ст. 62 Конституции Украины все трое считаются невиновными, пока их вина не будет доказана в суде обвинительным приговором.