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Услуга вывоза со службы за 10 тысяч долларов оказалась "пшиком"

В Винницкой области правоохранители разоблачили группу, которая за деньги помогала военнослужащим незаконно покидать воинские части и избегать дальнейшего прохождения службы. Услуга предусматривала полный спектр содействия, начиная с оформления документов и заканчивая транспортным обеспечением.
Сколько стоит "пшик" на услуге дезертирам

ФОТО: СБУ в Винницкой области|

Момент задержания одного из участников зарабатывания денег на дезертирах

Валентин Ожго
logo21 августа, 07:07
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По данным следствия, 28-летний стрелок-санитар искал среди знакомых военных желающих скрыться со службы. Он уверял, что имеет связи среди командования и медиков, а также может помочь с фиктивными медицинскими документами для дальнейшего увольнения.

Свои услуги организатор оценил в $10 000. В схему он привлек двух знакомых.

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Приехали, забрали, вывезли

В августе 2026 года подельники на автомобиле приехали к военнослужащему, который хотел уклониться от службы, и перевезли его в заранее определенное место в Виннице.
Для получения денег организатор также использовал знакомого, который должен забрать средства и перевести их на криптогаманець.

Все трое подозреваемых были задержаны тогда, когда появилась возможность получить реальные доказательства преступных действий. Фото: прокуратура Винницкой области.

Задержали после передачи денег

Схему разоблачили после передачи $9 500 – именно столько передали при содействии в незаконном оставлении службы.

Организатора и двоих его подельников задержали. Им сообщили о подозрении, в частности, в организации и пособничестве дезертирству, а организатору также инкриминируют злоупотребление влиянием.

Суд избрал всем трем тюремным заключениям с возможностью внесения залога по 998 400 грн.

Угрожает до 12 лет

Досудебное расследование проводят следователи и оперативники СБУ в Винницкой области при процессуальном руководстве Винницкой специализированной прокуратуры в сфере обороны Южного региона.

По инкриминируемым статьям подозреваемым может грозить до 12 лет лишения свободы.
В то же время согласно ст. 62 Конституции Украины все трое считаются невиновными, пока их вина не будет доказана в суде обвинительным приговором.

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