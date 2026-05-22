Повернення легенди: Citroёn офіційно відродить культовий 2CV як доступний електромобіль

Як пише Autocar, офіційне підтвердження назви та перші деталі дизайну розкрив генеральний директор Citroёn Ксав'є Шардон під час виступу на Дні інвесторів концерну Stellantis у Мічигані. Очільник компанії продемонстрував затемнений силует майбутньої моделі та лаконічно заявив: "2CV повернувся".

Дизайн у стилі "равлика" та італійська прописка

Головна новина для шанувальників класики – новий 2CV збереже свій впізнаваний силует у формі равлика, який визначав автомобільну епоху другої половини XX століття. Водночас екстер'єр отримає сучасні елементи, натхненні останніми концепт-карами бренду (зокрема, Citroёn ELO), що задають тон новому фірмовому стилю французької марки.

Виробництво електричного наступника C1 розгорнуть на заводі Stellantis у Помільяно (Італія). Цікаво, що новий 2CV розділить конвеєр та платформу з іншим очікуваним ретро-хітом – відродженим хетчбеком Fiat Panda, дизайн якого виконають у стилістиці оригінальної моделі 1980 року.

Фанатський рендер моделі від Avarvarii Automotive Artworks

Демократизація електромобільності в Європі

За словами Шардона, перед новим електрокаром стоїть точно таке ж завдання, яке мав оригінальний автомобіль наприкінці 1940-х років – повернути купівельну спроможність європейським автомобілістам і дати їм свободу пересування за розумні гроші. На тлі того, як А-сегмент масово залишають інші автовиробники, Citroёn бачить у цьому чудову ринкову нішу.

"Самі по собі продукти не створюють ікон. Ікони створюють емоції та пов’язують бренди з людьми. Через вісімдесят років після виходу першої моделі, новий 2CV має демократизувати електромобільність. Це буде справжній народний автомобіль, розроблений для реального життя", – наголосив Шардон, додавши, що майбутнє мобільності належить простим та інтуїтивним машинам, а не переускладненим гаджетам.

Сім новинок до 2030 року

Електричний міський ситікар стане однією з семи нових моделей Citroёn, які вийдуть на ринок до кінця десятиліття. П'ять із них виявляться плановими оновленнями поточного модельного ряду, тоді як новий 2CV та ще один компактний електричний суперміні B-класу мають відкрити для французького бренду абсолютно нові джерела прибутку.

Повноцінна світова прем'єра серійного Citroёn 2CV та розсекречення всіх його технічних характеристик відбудеться вже цієї осені на Паризькому автосалоні в жовтні 2026 року, а старт продажів заплановано на 2028 рік.

Історія моделі та ринковий контекст