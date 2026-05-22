Возвращение легенды: Citroёn официально возродит культовый 2CV как доступный электромобиль

Как пишет Autocar, официальное подтверждение названия и первые детали дизайна раскрыл генеральный директор Citroёn Ксавье Шардон во время выступления на Дне инвесторов концерна Stellantis в Мичигане. Глава компании продемонстрировал затемненный силуэт будущей модели и лаконично заявил: "2CV вернулся".

Дизайн в стиле "улитки" и итальянская прописка

Главная новость для поклонников классики – новый 2CV сохранит свой узнаваемый силуэт в форме улитки, который определял автомобильную эпоху второй половины XX века. В то же время экстерьер получит современные элементы, вдохновленные последними концепт-карами бренда (в частности, Citroёn ELO), задающие тон новому фирменному стилю французской марки.

Производство электрического преемника C1 развернут на заводе Stellantis в Помильяно (Италия). Интересно, что новый 2CV разделит конвейер и платформу с другим ожидаемым ретро-хитом – возрожденным хэтчбеком Fiat Panda, дизайн которого выполнят в стилистике оригинальной модели 1980 года.

Фанатский рендер модели от Avarvarii Automotive Artworks

Демократизация электромобильности в Европе

По словам Шардона, перед новым электрокаром стоит точно такая же задача, которую имел оригинальный автомобиль в конце 1940-х годов – вернуть покупательскую способность европейским автомобилистам и дать им свободу передвижения за разумные деньги. На фоне того, как А-сегмент массово покидают другие автопроизводители, Citroёn видит в этом отличную рыночную нишу.

"Сами по себе продукты не создают икон. Иконы создают эмоции и связывают бренды с людьми. Через восемьдесят лет после выхода первой модели, новый 2CV должен демократизировать электромобильность. Это будет настоящий народный автомобиль, разработанный для реальной жизни", – отметил Шардон, добавив, что будущее мобильности принадлежит простым и интуитивным машинам, а не переусложненным гаджетам.

Семь новинок до 2030 года

Электрический городской ситикар станет одной из семи новых моделей Citroёn, которые выйдут на рынок до конца десятилетия. Пять из них окажутся плановыми обновлениями текущего модельного ряда, тогда как новый 2CV и еще один компактный электрический супермини B-класса должны открыть для французского бренда совершенно новые источники прибыли.

Полноценная мировая премьера серийного Сітгоёп 2CV и рассекречивание всех его технических характеристик состоится уже этой осенью на Парижском автосалоне в октябре 2026 года, а старт продаж запланирован на 2028 год.

История модели и рыночный контекст