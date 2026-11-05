Повітряна тривога як привід для обману: МВС розкрило нові зухвалі хитрощі автошахраїв

За інформацією Головного сервісного центру МВС, аферисти активно застосовують методи соціальної інженерії у сфері надання автомобільних послуг. Злочинці видають себе за офіційних працівників, страховиків чи банківських клерків, використовуючи справжні логотипи установ для замилювання очей.

Особливо цинічним став прийом із повітряними тривогами. Шахраї переконують клієнтів, що через постійні сирени державні сервіси не працюють або сильно затримуються, тому пропонують вирішити питання альтернативним шляхом за додаткову плату.

Насправді сервісні центри МВС продовжують працювати, а невелика частина з них надає послуги безпосередньо в укриттях під час небезпеки, – Правоохоронці. Хоча певні затримки можливі, жодних легальних прискорювачів поза офіційною процедурою офіційно не існує. Проте діяльність “бігунків” дуже поширена.

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Як працюють популярні схеми обману

Під час пошуку машини в інтернеті головною наживкою стає аномально низька ціна. Продавець починає квапити покупця, розповідаючи про чергу з охочих, і вимагає терміново скинути передоплату на картку, підкріплюючи свої слова фотографіями чужих документів.

Якщо ж ви продаєте авто, злодій може прикинутися зацікавленим клієнтом і запропонувати провести розрахунок через невідомий сторонній сервіс. Для цього він надсилає фішингове посилання, де потрібно ввести реквізити вашої картки, CVV-код та пароль із SMS, після чого рахунок миттєво спустошується.

Ще одна класична пастка – пропозиція оформити водійське посвідчення без навчання в автошколі та нудних іспитів. Довірливим громадянам обіцяють зробити все дистанційно, але після переказу коштів вони або отримують дешевий шматок пластику, або шахрай просто зникає з їхніми персональними даними.



Соціальна інженерія в автомобільній сфері: як шахраї маніпулюють на повітряних тривогах та зловживають довірою громадян / Джерело: hsc.gov.ua

Базові правила безпеки для водіїв

Щоб не подарувати свої кревні аферистам, експерти радять ніколи не поспішати з оплатою під психологічним тиском. Завжди самостійно перевіряйте інформацію через офіційні контакти компаній, а не за тими номерами, які вам диктує підозрілий співрозмовник.

Категорично заборонено передавати стороннім особам PIN-коди, паролі до онлайн-банкінгу чи надавати віддалений доступ до свого смартфона. Усі легальні операції з перереєстрації транспорту чи обміну прав варто проводити виключно в стінах МВС або через державний застосунок Дія.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що спроби схитрувати з документами часто закінчуються криміналом. Нещодавно у сервісних центрах виявили одразу трьох водіїв із купленими в інтернеті бланками, що обернулося для них серйозними штрафами та навіть обмеженням волі.

Також, як уже повідомлялося на нашому сайті, українські керманичі нерідко самі віддають свої дані в руки злочинців. Викладаючи фотографії нових прав чи свідоцтв про реєстрацію у соцмережі, водії дозволяють аферистам використовувати відкриті VIN-коди для створення авто-двійників та обману інших людей.