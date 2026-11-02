Повноцінний душ у кабіні DAF: у яку суму обійдеться геніальне рішення францізів

Як повідомляє французьке видання FranceRoutes, перший робочий зразок цієї незвичайної опції дебютував на виставці Technotrans 2026 у Нанті. Проєкт виявився не просто концептом, а цілком готовим комерційним продуктом, який вже передали першому замовнику – транспортній компанії зі сходу Франції.

Конструкція від інженерів Anjou Conception Sanitaire (ACS) передбачає монтаж повноцінного душового піддона, металевої перегородки та сантехніки. Цікаво, що пасажирське сидіння не зникає назавжди. Після водних процедур піддон складається вертикально, і крісло можна повернути на своє законне місце.

Наразі такий тюнінг доступний виключно для флагманських моделей DAF XG та XG+. Тільки ці тягачі мають достатню глибину кабіни, щоб безпечно та зручно розмістити стаціонарну душову стінку поруч зі спальним відсіком.

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Технічні фішки та несподіваний досвід

Система працює повністю автономно, нагадуючи рішення з сучасних автобудинків. На борту встановлено 160-літровий резервуар для чистої води, окремий бак для стоків, потужну помпу та електричний нагрівач, який дозволяє водієві гнучко регулювати температуру води.

"Я тестував цей прототип, задуманий ще під час пандемії, протягом двох років. Результативно. Резервуар для води, а також система дренажу використовують той самий принцип, що й у коневозах, – ділиться думками дизайнер проєкту Філіп Будо (на фото вгорі).

Найцікавіше криється в тому, звідки розробники взяли досвід для створення такої складної системи зливу. Виявилося, що фахівці ACS роками займалися переобладнанням причепів для перевезення коней. Саме там вони навчилися робити надійні герметичні підлоги та ефективні системи відведення рідини, що ідеально підійшло для кабіни вантажівки.

Ось так виглядає у розгорнутому вигляді душова кабіна зі сторони дверей пасажира (вгорі) та від крісла водія (знизу).Фото: сайт routiers.com

Заявлений прайс у 9000 євро без ПДВ включає не лише сам комплект обладнання, а й роботу зі встановленням. Монтаж можуть виконати як самі творці з ACS, так і сертифіковані фахівці з ремонту комерційних кузовів.

"Окрім комфорту для водія, ця інновація має величезний потенціал для залучення в професію жінок, адже тепер вони зможуть безпечно приймати душ у зачиненій вантажівці, – керівники компанії.

Контекст ринку

Експерти Авто24 зазначають, що задум не новий. На виставці IAA Transportation 2026 у Ганновері вже демонстрували схожі, але значно дешевші рішення у вигляді портативних піддонів й розбірних кабін. Однак французький варіант для DAF поки залишається найбільш преміальним й інтегрованим стаціонарним рішенням на ринку.

Звісно, порівнювати це з американськими капотниками, що мають глибоку кабіну (див. відео нижче) з розміром у добрий автокемпер, не будемо, оскільки йдеться про європейський стандартний магістральний тягач.