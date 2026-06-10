Представлено оновлений родстер Mazda MX-5 для європейського ринку

Зовнішній вигляд і кузовні панелі родстера в рамках цього поновлення залишилися незмінними, проте палітра кольорів кузова розширилася за рахунок появи нового ексклюзивного відтінку – цинково-зеленого, який також використовується для кросовера CX-30, пише Carscoops.

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Головною новиною стало впровадження нової спеціальної модифікації під назвою Yakudo, яка пропонується виключно для автомобілів із класичним м'яким складаним дахом. Особливості виконання спецверсії Yakudo та інших комплектацій:

Yakudo виділяється оригінальними сріблястими акцентами на кузові, особливими сріблястими гальмівними супортами та двомісним салоном з оздобленням із високоякісної алькантари;

Версія Kazari зберігає статус розкішної та комфортної модифікації з високим рівнем базового оснащення;

Виконання Homura: спортивний варіант, який комплектується 16-дюймовими чорними легкосплавними дисками RAYS, потужними гальмами Brembo з червоними супортами, спортивними амортизаторами Bilstein та додатковою розпіркою між передніми стійками підвіски для збільшення жорсткості кузова.

Архітектура інтер'єру повністю збережена, включно з 8,8-дюймовим сенсорним екраном інформаційно-розважального комплексу, який з'явився під час рестайлінгу минулих років. При цьому розробники покращили стандартний пакет активної безпеки автомобіля, додавши до переліку базового обладнання електронну систему контролю стану водія.

Модернізація двигуна Skyactiv-G та покращення паливної економічності

Для країн Європейського Союзу Mazda MX-5 тепер доступна виключно з одним варіантом силової установки – 1,5-літровим бензиновим атмосферним двигуном Skyactiv-G. Більш об'ємний 2,0-літровий мотор був повністю виведений з європейської лінійки через невідповідність суворим екологічним нормам щодо викидів шкідливих речовин, хоча він тимчасово залишається доступним для покупців у Великій Британії.

У процесі модернізації інженери дещо переробили 1,5-літровий двигун. Його максимальна потужність зросла на 4 кінські сили і тепер становить 134 кінські сили. Максимальний крутний момент досягає позначки у 155 Нм. Окрім незначного приросту потужності, фахівці покращили акустичний супровід та звук вихлопної системи двигуна, що дозволило посилити відчуття маневреності та прямого зв'язку з автомобілем під час динамічного водіння.

Інженерам також вдалося покращити екологічні та економічні показники родстера. Рівень викидів вуглекислого газу знизився і тепер становить 139 г/км замість колишніх 140–142 г/км. Середня витрата палива, розрахована за суворим міжнародним вимірювальним циклом WLTP, зменшилася до 6,1 літра на 100 км пробігу, тоді як раніше цей показник перебував у межах 6,2–6,3 літра на 100 км.

Виробництво оновлених автомобілів для країн континентальної Європи стартувало у травні, а випуск версій із правим кермом запланований на вересень. Перші товарні машини надійдуть до європейських дилерських центрів у вересні 2026 року. Точні ціни на всі комплектації виробник оприлюднить ближче до дати початку офіційних продажів. За попередньою інформацією, нинішнє покоління ND залишатиметься на конвеєрі аж до 2029 року.