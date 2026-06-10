Представлен обновленный родстер Mazda MX-5 для европейского рынка

Внешний вид и кузовные панели родстера в рамках этого обновления остались неизменными, однако палитра цветов кузова расширилась за счет появления нового эксклюзивного оттенка – цинково-зеленого, который также используется для кроссовера CX-30, пишет Carscoops.

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Главной новостью стало внедрение новой специальной модификации под названием Yakudo, которая предлагается исключительно для автомобилей с классической мягкой складной крышей. Особенности исполнения спецверсии Yakudo и других комплектаций:

Yakudo выделяется оригинальными серебристыми акцентами на кузове, особыми серебристыми тормозными суппортами и двухместным салоном с отделкой из высококачественной алькантары;

Версия Kazari сохраняет статус роскошной и комфортной модификации с высоким уровнем базового оснащения;

Исполнение Homura: спортивный вариант, который комплектуется 16-дюймовыми черными легкосплавными дисками RAYS, мощными тормозами Brembo с красными суппортами, спортивными амортизаторами Bilstein и дополнительной распоркой между передними стойками подвески для увеличения жесткости кузова.

Архитектура интерьера полностью сохранена, включая 8,8-дюймовым сенсорным экраном информационно-развлекательного комплекса, который появился во время рестайлинга прошлых лет. При этом разработчики улучшили стандартный пакет активной безопасности автомобиля, добавив в перечень базового оборудования электронную систему контроля состояния водителя.

Модернизация двигателя Skyactiv-G и улучшение топливной экономичности

Для стран Европейского Союза Mazda MX-5 теперь доступна исключительно с одним вариантом силовой установки – 1,5-литровым бензиновым атмосферным двигателем Skyactiv-G. Более объемный 2,0-литровый мотор был полностью выведен из европейской линейки из-за несоответствия строгим экологическим нормам по выбросам вредных веществ, хотя он временно остается доступным для покупателей в Великобритании.

В процессе модернизации инженеры несколько переработали 1,5-литровый двигатель. Его максимальная мощность выросла на 4 лошадиные силы и теперь составляет 134 лошадиные силы. Максимальный крутящий момент достигает отметки в 155 Нм. Кроме незначительного прироста мощности, специалисты улучшили акустическое сопровождение и звук выхлопной системы двигателя, что позволило усилить ощущение маневренности и прямой связи с автомобилем во время динамичного вождения.

Инженерам также удалось улучшить экологические и экономические показатели родстера. Уровень выбросов углекислого газа снизился и теперь составляет 139 г/км вместо прежних 140–142 г/км. Средний расход топлива, рассчитанный по строгому международному измерительному циклу WLTP, уменьшился до 6,1 литра на 100 км пробега, тогда как ранее этот показатель находился в пределах 6,2–6,3 литра на 100 км.

Производство обновленных автомобилей для стран континентальной Европы стартовало в мае, а выпуск версий с правым рулем запланирован на сентябрь. Первые товарные машины поступят в европейские дилерские центры в сентябре 2026 года. Точные цены на все комплектации производитель обнародует ближе к дате начала официальных продаж. По предварительной информации, нынешнее поколение ND будет оставаться на конвейере вплоть до 2029 года.