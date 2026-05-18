Презентовано робота-шиномонтажника з вбудованим штучним інтелектом

Як пише Carscoops, головна особливість SmartBay полягає в тому, що робот демонтує шину безпосередньо з обода, поки колесо залишається встановленим на автомобілі. Генеральний директор компанії Енді Чалофскі пояснив, що машина піднімається на звичайному підйомнику, але техніку не потрібно відкручувати гайки кріплення та ризикувати пошкодженням датчиків системи контролю тиску в шинах.

Після встановлення нової покришки робот самостійно проводить балансування. Точність системи дозволяє зменшити дисбаланс до 2,8 грама, що мінімізує відходи свинцевих важків. Крім того, вбудована камера під час процесу сканує та надає оператору інформацію про стан гальмівної системи автомобіля.

Економіка проєкту: оренда проти заробітної плати

ATI пропонує робота виключно за моделю підписки, де вартість оренди становить 4900 доларів на місяць (близько 59 000 доларів на рік). Творці стверджують, що це вигідніше за утримання живого фахівця. Проте суха математика ринку праці свідчить про інше. За даними аналітичних платформ, середня ставка шиномонтажника в США становить від 17 доларів на годину для початківців до 24 доларів для досвідчених майстрів.

Таким чином, річний дохід працівника коливається в межах від 35 000 до 50 000 доларів, що менше за вартість оренди робота. Утім, розробники наголошують, що майстерням варто враховувати додаткові витрати на пільги, навчання персоналу та збитки від плинності кадрів.

Ефективність майстерні та ризики для бізнесу

Метою впровадження SmartBay є не повне витіснення людей, а оптимізація їхньої праці. За словами керівника компанії, один кваліфікований технік-оператор може одночасно контролювати роботу двох або трьох роботизованих відсіків. За розрахунками ATI, паралельна робота трьох машин дозволяє обслуговувати близько 24 шин на годину.

Для порівняння, сьогодні один працівник вручну міняє в середньому чотири шини за 75 хвилин. На початковому етапі робот виконує повний комплекс робіт за 45 хвилин, а згодом цей час планують скоротити до 30 хвилин. Проте експерти вказують на прихований ризик такої оптимізації. Якщо раніше хвороба одного механіка зупиняла роботу одного поста, то у випадку з автоматизацією відсутність єдиного оператора або раптовий технічний збій програми заблокує роботу одразу трьох дороговартісних сервісних зон.

Обмеження системи та завуальовані відповіді

Спроби журналістів дізнатися технічні деталі зіткнулися з інформаційними бар'єрами: за офіційним номером компанії відповідає лише ШІ-чат-бот, а представники PR-фірми надали досить стримані коментарі. У компанії відмовилися розкривати протоколи безпеки та принципи роботи власної системи балансування на автомобілі, посилаючись на комерційну таємницю.

Щодо сумісності, за даними Carscoops, комплекс SmartBay розроблений для обслуговування дисків розміром від 14 до 24 дюймів, що охоплює більшість сучасних легкових машин та кросоверів. Це автоматично знімає питання щодо необхідності підйому важких 33- чи 35-дюймових покришок, адже робот просто не оптимізований для роботи з нішевими позашляховими колесами чи специфічними кріпленнями суперкарів.

Штучний інтелект інтегровують навіть у шини

Автоматизація шинного бізнесу за допомогою штучного інтелкту – це частина глобального тренду розумної мобільності. Технології нейромежер вже активно інтегруються у виробництво та експлуатацію коліс. Яскравим прикладом є шини Pirelli, що отримають “зір” завдяки ШІ від шведської компанії Universes. Ця технологія дозволить їм оцінювати стан дорожнього покриття, попереджати водія про небезпеку.