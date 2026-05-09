Шини Pirelli отримають "зір": компанія інтегрує штучний інтелект шведської Univrses

Завдяки цьому партнерству шини перетворяться на частину складної мережі збору даних, що дозволить автомобілям краще “бачити” та розуміти дорогу, зазначає Carscoops.

Від датчиків до штучного зору: еволюція Cyber Tyre

Система Cyber Tyre від Pirelli вже давно вийшла за межі звичайного контролю тиску в шинах. Це комплексне апаратно-програмне рішення, яке використовує датчики, вбудовані безпосередньо в гуму, для моніторингу стану дорожнього покриття та допомоги системам водіння.

Однак для повноцінної роботи системі необхідні візуальні дані. Саме тут у гру вступає технологія від Univrses. Шведська компанія розробила програмний рушій, який наділяє транспортні засоби просунутими можливостями сприйняття.

Система включає глибоке просторове навчання для розпізнавання об’єктів, точне 3D-позиціонування автомобіля на місцевості й автоматичне створення 3D-карт у реальному часі. Як зазначив виконавчий директор Pirelli Андреа Казалучі, така співпраця сприятиме трансформації автомобілів у справжні “програмно-визначені транспортні засоби”.

Моніторинг доріг у реальному часі

Спільні розробки компаній вже проходять перевірку на практиці. У 2025 році Pirelli спільно з владою італійського регіону Апулія запустили пілотний проєкт із моніторингу дорожньої мережі. Поєднуючи дані від сенсорів у шинах із комп'ютерним зором Univrses, система створює динамічну карту стану дорожньої інфраструктури.

Це дозволяє дорожнім службам отримувати актуальну інформацію про вибоїни, знос покриття та інші дефекти без залучення спеціальної техніки. За словами керівника Univrses Джонатана Селбі, такий безперервний моніторинг стане основою для сучасного управління міською та регіональною інфраструктурою.

Майбутнє автомобілів та гуми

Інвестиція Pirelli демонструє, що роль виробника шин у сучасній автоіндустрії кардинально змінюється. Шини стають активним учасником цифрової екосистеми автомобіля, допомагаючи не лише утримувати зчеплення з дорогою, а й збирати критично важливу інформацію для безпеки руху та розвитку автономного транспорту. Поки що ця технологія перебуває на етапі глибокої розробки.