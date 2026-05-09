Шины Pirelli получат "зрение": компания интегрирует искусственный интеллект шведской Univrses

Благодаря этому партнерству шины превратятся в часть сложной сети сбора данных, что позволит автомобилям лучше “видеть” и понимать дорогу, отмечает Carscoops.

От датчиков до искусственного зрения: эволюция Cyber Tyre

Система Cyber Tyre от Pirelli уже давно вышла за пределы обычного контроля давления в шинах. Это комплексное аппаратно-программное решение, которое использует датчики, встроенные непосредственно в резину, для мониторинга состояния дорожного покрытия и помощи системам вождения.

Однако для полноценной работы системе необходимы визуальные данные. Именно здесь в игру вступает технология от Univrses. Шведская компания разработала программный движок, который наделяет транспортные средства продвинутыми возможностями восприятия.

Система включает глубокое пространственное обучение для распознавания объектов, точное 3D-позиционирование автомобиля на местности и автоматическое создание 3D-карт в реальном времени. Как отметил исполнительный директор Pirelli Андреа Казалучи, такое сотрудничество будет способствовать трансформации автомобилей в настоящие “программно-определяемые транспортные средства”.

Мониторинг дорог в реальном времени

Совместные разработки компаний уже проходят проверку на практике. В 2025 году Pirelli совместно с властями итальянского региона Апулия запустили пилотный проект по мониторингу дорожной сети. Соединяя данные от сенсоров в шинах с компьютерным зрением Univrses, система создает динамическую карту состояния дорожной инфраструктуры.

Это позволяет дорожным службам получать актуальную информацию о выбоинах, износ покрытия и другие дефекты без привлечения специальной техники. По словам руководителя Univrses Джонатана Селби, такой непрерывный мониторинг станет основой для современного управления городской и региональной инфраструктурой.

Будущее автомобилей и резины

Инвестиция Pirelli демонстрирует, что роль производителя шин в современной автоиндустрии кардинально меняется. Шины становятся активным участником цифровой экосистемы автомобиля, помогая не только удерживать сцепление с дорогой, но и собирать критически важную информацию для безопасности движения и развития автономного транспорта. Пока эта технология находится на этапе глубокой разработки.