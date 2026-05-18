Презентован робот-шиномонтажник со встроенным искусственным интеллектом

Как пишет Carscoops, главная особенность SmartBay заключается в том, что робот демонтирует шину непосредственно с обода, пока колесо остается установленным на автомобиле. Генеральный директор компании Энди Чалофски объяснил, что машина поднимается на обычном подъемнике, но технике не нужно откручивать гайки крепления и рисковать повреждением датчиков системы контроля давления в шинах.

После установки новой покрышки робот самостоятельно проводит балансировку. Точность системы позволяет уменьшить дисбаланс до 2,8 грамма, что минимизирует отходы свинцовых грузиков. Кроме того, встроенная камера во время процесса сканирует и предоставляет оператору информацию о состоянии тормозной системы автомобиля.

Экономика проекта: аренда против заработной платы

ATI предлагает работу исключительно по модели подписки, где стоимость аренды составляет 4900 долларов в месяц (около 59 000 долларов в год). Создатели утверждают, что это выгоднее содержания живого специалиста. Однако сухая математика рынка труда свидетельствует о другом. По данным аналитических платформ, средняя ставка шиномонтажника в США составляет от 17 долларов в час для начинающих до 24 долларов для опытных мастеров.

Таким образом, годовой доход работника колеблется в пределах от 35 000 до 50 000 долларов, что меньше стоимости аренды робота. Впрочем, разработчики отмечают, что мастерским следует учитывать дополнительные расходы на льготы, обучение персонала и убытки от текучести кадров.

Эффективность мастерской и риски для бизнеса

Целью внедрения SmartBay является не полное вытеснение людей, а оптимизация их труда. По словам руководителя компании, один квалифицированный техник-оператор может одновременно контролировать работу двух или трех роботизированных отсеков. По расчетам ATI, параллельная работа трех машин позволяет обслуживать около 24 шин в час.

Для сравнения, сегодня один работник вручную меняет в среднем четыре шины за 75 минут. На начальном этапе робот выполняет полный комплекс работ за 45 минут, а впоследствии это время планируют сократить до 30 минут. Однако эксперты указывают на скрытый риск такой оптимизации. Если раньше болезнь одного механика останавливала работу одного поста, то в случае с автоматизацией отсутствие единого оператора или внезапный технический сбой программы заблокирует работу сразу трех дорогостоящих сервисных зон.

Ограничения системы и завуалированные ответы

Попытки журналистов узнать технические детали столкнулись с информационными барьерами: по официальному номеру компании отвечает только ИИ-чат-бот,, а представители PR-фирмы предоставили довольно сдержанные комментарии. В компании отказались раскрывать протоколы безопасности и принципы работы собственной системы балансировки на автомобиле, ссылаясь на коммерческую тайну.

Относительно совместимости, по данным Carscoops, комплекс SmartBay разработан для обслуживания дисков размером от 14 до 24 дюймов, что охватывает большинство современных легковых машин и кроссоверов. Это автоматически снимает вопрос о необходимости подъема тяжелых 33- или 35-дюймовых покрышек, ведь робот просто не оптимизирован для работы с нишевыми внедорожными колесами или специфическими креплениями суперкаров.

Искусственный интеллект интегрируют даже в шины

Автоматизация шинного бизнеса с помощью искусственного интеллекта – это часть глобального тренда умной мобильности. Технологии нейромежер уже активно интегрируются в производство и эксплуатацию колес. Ярким примером являются шины Pirelli, что получат “зрение” благодаря ИИ от шведской компании Universes. Эта технология позволит им оценивать состояние дорожного покрытия, предупреждать водителя об опасности.