Продаж авто через Дію відхилено: у сервісному центрі МВС пояснили, що робити

У Головному сервісному центрі МВС пояснили, що таке повідомлення означає автоматичну відмову після перевірки інформації про транспортний засіб, продавця та покупця у державних реєстрах.

Причиною відмови можуть бути розбіжності у документах, а також наявність судових, фінансових чи інших обмежень щодо власника або самого транспортного засобу. Система аналізує дані одразу з кількох державних реєстрів, і навіть одне обтяження або заборона унеможливлює оформлення угоди через Дію.

У ГСЦ МВС зазначають, що в такій ситуації звертатися до контакт-центру або онлайн-чату немає сенсу. Оператори не мають доступу до персональних даних у державних реєстрах, тому не можуть назвати конкретну причину відмови.

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Переоформлення оф-лайн

Для завершення угоди доведеться звернутися до будь-якого сервісного центру МВС. Адміністратор перевірить інформацію у відповідних реєстрах і повідомить, чи існують обмеження щодо продавця, покупця або автомобіля. Якщо жодних перешкод не виявлять, транспортний засіб перереєструють у звичайному порядку.

Для оформлення договору купівлі-продажу необхідно надати:

паспорт громадянина України або ID-картку з витягом про місце проживання;

реєстраційний номер облікової картки платника податків;

свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (для продавця).

Черги в державних установах

Записатися до сервісного центру можна кількома способами: через термінал самообслуговування безпосередньо в день звернення або заздалегідь — через сервіс “Е-Запис” на сайті ГСЦ МВС чи у мобільному застосунку. Онлайн-бронювання доступне на 21 день уперед.

У сервісному центрі наголошують, що відмова в оформленні угоди через Дію не означає неможливість продажу автомобіля. У більшості випадків питання можна вирішити після додаткової перевірки документів та інформації в державних реєстрах.