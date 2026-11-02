Продаж пального дітям: заборони немає, але поліція закликає не продавати

Як повідомляє профільне видання enkorr із посиланням на обласну патрульну поліцію, інформаційна кампанія охопила ключові заправні комплекси міста.

Інспектори відділу зв’язків з громадськістю особисто спілкувалися з операторами та касирами, закликаючи їх до співробітництва. Від заправників вимагають не продавати пальне неповнолітнім. На думку поліції продаж пального неповнолітнім загрожує національній безпеці.

Головною темою розмов стала саме офіційна відсутність заборони реалізації бензину чи дизеля дітям. Силовики вважають, що сьогодні це вже реальний виклик для стабільності в регіоні.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Подібні профілактичні відпрацювання не є суто закарпатською ініціативою. Раніше аналогічні рейди та бесіди з персоналом АЗС вже пройшли в Одесі та Ковелі. Варто пам’ятати, що законних підстав для відмови неповнолітнім у продажу пального в українському законодавстві немає.

Жорсткий контроль паливного ринку

Нагадаємо, як уже повідомлялося на нашому сайті, останнім часом держава серйозно взялася за ринок пального. Зокрема, на Київщині податківці оштрафували нелегальну газову заправку на 360 тисяч гривень за роботу без ліцензії, а на Черкащині подібне порушення обійшлося оптовикам у гігантські 2,2 мільйона гривень.

Окрім фінансових санкцій, за махінації з пальним можна отримати й реальний тюремний термін. Так, на Івано-Франківщині судитимуть людину за “незаконний” продаж 10 тисяч літрів дизеля, а на Одещині затримали військового ТЦК через хабарі паливними талонами.