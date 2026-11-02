Продажа горючего детям: запрета нет, но полиция призывает не продавать

Как сообщает профильное издание enkorr Со ссылкой на областную патрульную полицию, информационная кампания охватила ключевые заправочные комплексы города.

Инспекторы отдела по связям с общественностью лично общались с операторами и кассирами, призывая их к сотрудничеству. От заправщиков требуют не продавать горючее несовершеннолетним. По мнению полиции продажа горючего несовершеннолетним угрожает национальной безопасности.

Главной темой разговоров стало именно официальное отсутствие запрета на реализацию бензина или дизеля детям. Силовики считают, что сегодня это реальный вызов для стабильности в регионе.

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Подобные профилактические отработки не являются чисто закарпатской инициативой. Ранее аналогичные рейды и беседы с персоналом АЗС уже прошли в Одессе и Ковеле. Следует помнить, что законных оснований для отказа несовершеннолетним в продаже горючего в украинском законодательстве нет.

Жесткий контроль топливного рынка

Напомним, как уже сообщалось на нашем сайте, в последнее время государство серьезно взялось за рынок горючего. В частности, в Киевской области налоговики оштрафовали нелегальную газовую заправку на 360 тысяч гривен за работу без лицензии, а в Черкасской области подобное нарушение обошлось оптовикам в гигантские 2,2 миллиона гривен.

Кроме финансовых санкций, при махинациях с горючим можно получить и реальный тюремный срок. Так, в Ивано-Франковской области будут судить человека за“ незаконный” продажа 10 тысяч литров дизеля, а в Одесской области задержали военного ТЦК из-за взяток топливными талонами.