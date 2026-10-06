Продажі електромобілів у ЄС встановили рекорд: названо головні причини зростання

За підсумками восьми місяців електромобілі з акумуляторними силовими установками (BEV) зайняли близько 22% ринку нових автомобілів ЄС. Про це пише Укравтопром.

Однією з причин такого зростання стало розширення пропозиції. За даними Transport & Environment, за останній рік кількість доступних моделей електромобілів у Європі збільшилася приблизно на 50%. Виробники активно виводять на ринок доступніші моделі, що робить перехід на електротягу привабливішим для покупців.

Головним фактором залишається зростання вартості пального, яке стимулює водіїв звертати увагу на автомобілі з нижчими витратами на експлуатацію.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

При цьому європейські автовиробники зберігають значну частку пропозиції BEV. На них припадає майже 60% доступних моделей електромобілів, тоді як на китайських виробників — близько 21%.

Таким чином, європейський ринок електромобілів у 2026 році продовжує швидко зростати не лише за рахунок попиту, а й завдяки збільшенню кількості моделей та появі доступніших пропозицій.