Продажи электромобилей в ЕС установили рекорд: названы главные причины роста

По итогам восьми месяцев электромобили с аккумуляторными силовыми установками (BEV) заняли около 22% рынка новых автомобилей ЕС. Об этом пишет Укравтопром.

Одной из причин такого роста явилось расширение предложения. По данным Transport&Environment, за последний год количество доступных моделей электромобилей в Европе увеличилось примерно на 50%. Производители активно выводят на рынок более доступные модели, что делает переход на электротягу более привлекательным для покупателей.

Главным фактором остается рост стоимости горючего, стимулирующий водителей обращать внимание на автомобили с более низкими затратами на эксплуатацию.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

При этом европейские автопроизводители сохраняют значительную долю. предложения BEV. На них приходится почти 60% доступных моделей электромобилей, в то время как на китайских производителей около 21%.

Таким образом, европейский рынок электромобилей в 2026 продолжает быстро расти не только за счет спроса, но и благодаря увеличению количества моделей и появлению более доступных предложений.