Продажі електромобілів в Україні впали на 44%: названо найпопулярніші моделі липня

У липні 2026 року український автопарк поповнили понад 3,9 тис. електромобілів (BEV). Порівняно з аналогічним місяцем минулого року попит на електромобілі скоротився на 44%, повідомляє Укравтопром.

Основну частину липневих реєстрацій становили легкові електромобілі — 3756 автомобілів. Серед них лише 423 були новими, що на 73% менше, ніж у липні 2025 року. Кількість вживаних електрокарів скоротилася на 37% — до 3333 машин.

У сегменті комерційних електромобілів зареєстрували 172 автомобілі, з яких лише 14 були новими. Для порівняння, торік у липні було реалізовано 176 комерційних BEV, серед яких 20 нових.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Найпопулярніші нові електромобілі

Лідером серед нових електрокарів у липні стала китайська модель BYD Sea Lion 06 EV — 73 продані автомобілі.

До п'ятірки найпопулярніших нових електромобілів також увійшли:

BYD Sea Lion 06 EV — 73 авто; BYD Leopard 3 — 40; Volkswagen ID.UNYX — 39; ZEEKR 001 — 36; ZEEKR 7X — 28.

Таким чином, усі п'ять позицій у рейтингу зайняли моделі китайського виробництва або брендів, що належать китайським автогрупам.

Які вживані електромобілі найчастіше ввозили

Серед електромобілів із пробігом найбільшим попитом знову користувалися моделі Tesla. Перше місце посіла Tesla Model Y — 509 автомобілів.

До ТОП-5 також потрапили:

Tesla Model Y — 509; Tesla Model 3 — 456; Nissan Leaf — 383; Chevrolet Bolt — 209; Kia Niro EV — 139.

Попри скорочення загального попиту, вживані електромобілі залишаються основною частиною українського ринку BEV. У липні їх було зареєстровано майже у вісім разів більше, ніж нових електрокарів.