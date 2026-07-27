Складено рейтинг найпопулярніших свіжих авто в Україні

Українці дедалі частіше обирають відносно свіжі автомобілі з пробігом. За підсумками першого півріччя 2026 року до країни ввезли майже 26,3 тис. легкових автомобілів віком до п’яти років, що становить 24% від усіх імпортованих уживаних легковиків. Про це повідомляє Укравтопром.

Загалом із січня по червень український автопарк поповнили 111,5 тис. вживаних легкових автомобілів, ввезених із-за кордону. Майже кожен четвертий із них був випущений не більше п’яти років тому, що свідчить про стабільний попит на сучасні автомобілі з відносно сучасним рівнем безпеки, економічності та оснащення.

Які двигуни найпопулярніші

Найбільшу частку серед імпортованих автомобілів віком до п’яти років займають моделі з бензиновими двигунами. На них припадає 50% усіх реєстрацій.

Друге місце посідають електромобілі, частка яких сягнула 25%. Попит на такі авто продовжує зростати завдяки нижчим витратам на експлуатацію та розширенню мережі зарядних станцій.

Також популярністю користуються:

гібридні автомобілі — 18%;

дизельні моделі — 6%;

автомобілі з газобалонним обладнанням (ГБО) — 1%.

Порівняно з попередніми роками структура імпорту поступово змінюється: частка електрифікованих автомобілів продовжує збільшуватися, тоді як інтерес до дизельних моделей поступово знижується.

Найпопулярніші моделі

Лідером українського ринку серед імпортованих вживаних автомобілів віком до п’яти років став Nissan Rogue. За шість місяців українці зареєстрували 1380 таких кросоверів.

Лише сім автомобілів поступився йому Tesla Model Y, результат якої склав 1373 одиниці. Популярність електрокросовера пояснюється високим запасом ходу, сучасними технологіями та активним імпортом автомобілів із США.

Третє місце посіла Mazda CX-5 — 1169 автомобілів.

До п'ятірки найпопулярніших також увійшли:

Volkswagen Tiguan — 1152 авто;

Tesla Model 3 — 883 авто.

Другу половину рейтингу сформували:

Ford Escape — 806 автомобілів;

Audi Q5 — 731;

Kia Niro — 521;

Jeep Compass — 495;

BMW X5 — 467.

Чому українці обирають авто віком до п'яти років

Популярність відносно нових автомобілів пояснюється кількома факторами. Такі машини вже суттєво дешевші за нові, але водночас мають сучасні системи безпеки, економічні двигуни, мультимедійне оснащення та значно кращий технічний стан порівняно зі старішими моделями.

Окрему роль відіграє активний імпорт автомобілів зі США, де після страхових випадків на український ринок потрапляє велика кількість кросоверів і електромобілів із невеликим пробігом. Саме тому у рейтингу домінують моделі SUV, які традиційно користуються найбільшим попитом серед українських покупців.

Зростає й інтерес до електромобілів. Одразу дві моделі Tesla увійшли до першої п’ятірки, а гібридний Kia Niro також потрапив до десятки найпопулярніших. Це свідчить про поступову зміну вподобань українських водіїв у бік економічнішого транспорту.

Підсумок

За підсумками першого півріччя 2026 року українці продовжують активно купувати імпортовані автомобілі віком до п’яти років. Найбільший попит мають сучасні кросовери та електромобілі, а абсолютним лідером став Nissan Rogue, який лише незначно випередив Tesla Model Y. Загалом такі автомобілі вже становлять майже чверть усього імпорту легковиків з пробігом, що підтверджує стабільний попит на відносно нові та технологічні транспортні засоби.