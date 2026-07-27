Составлен рейтинг самых популярных свежих автомобилей в Украине

Украинцы все чаще выбирают относительно свежие автомобили с пробегом. По итогам первого полугодия 2026 года в страну ввезли почти 26,3 тыс. легковых автомобилей в возрасте до пяти лет, что составляет 24% всех импортируемых подержанных легковых автомобилей. Об этом сообщает Укравтопром.

Всего с января по июнь украинский автопарк пополнили 111,5 тыс. легковых автомобилей, ввезенных из-за границы. Почти каждый четвертый из них был выпущен не более пяти лет назад, свидетельствуя о стабильном спросе на современные автомобили с относительно современным уровнем безопасности, экономичности и оснащения.

Какие двигатели самые популярные

Наибольшую долю среди импортируемых автомобилей в возрасте до пяти лет занимают модели с бензиновыми двигателями. На них приходится 50% всех регистраций.

Второе место занимают электромобили, доля которых составила 25%. Спрос на такие авто продолжает расти благодаря более низким затратам на эксплуатацию и расширению сети зарядных станций.

Также популярностью пользуются:

гибридные автомобили - 18%;

дизельные модели - 6%;

автомобили с газобаллонным оборудованием (ГБО) – 1%.

По сравнению с предыдущими годами структура импорта постепенно меняется: доля электрифицированных автомобилей продолжает увеличиваться, в то время как интерес к дизельным моделям постепенно снижается.

Самые популярные модели

Лидером украинского рынка среди импортируемых подержанных автомобилей в возрасте до пяти лет стал Nissan Rogue. За шесть месяцев украинцы зарегистрировали 1380 таких кроссоверов.

Лишь семь автомобилей уступил ему Tesla Model Y, результат которой составил 1373 единицы. Известность электрокроссовера объясняется высоким запасом хода, современными технологиями и активным импортом автомобилей из США.

Третье место заняла Mazda CX-5 – 1169 автомобилей.

В пятерку самых популярных также вошли:

Volkswagen Tiguan – 1152 авто.;

Tesla Model 3 - 883 авто.

Вторую половину рейтинга сформировали:

Ford Escape - 806 автомобилей;

Audi Q5 - 731;

Kia Niro – 521;

Jeep Compass - 495;

BMW X5 - 467.

Почему украинцы выбирают авто в возрасте до пяти лет

Известность относительно новых автомобилей объясняется несколькими факторами. Такие машины уже существенно дешевле новых, но в то же время имеют современные системы безопасности, экономичные двигатели, мультимедийное оснащение и значительно лучшее техническое состояние по сравнению со более старыми моделями.

Отдельную роль играет активный импорт автомобилей из США, где после страховых случаев на украинский рынок попадает большое количество кроссоверов и электромобилей с небольшим пробегом. Именно поэтому в рейтинге доминируют модели SUV, традиционно пользующиеся наибольшим спросом среди украинских покупателей.

Растет и интерес к электромобилям. Сразу две модели Tesla вошли в первую пятерку, а гибридный Kia Niro также попал в десятку самых популярных. Это свидетельствует о постепенном изменении предпочтений украинских водителей в сторону более экономичного транспорта.

Итог

По итогам первого полугодия 2026 года украинцы продолжают активно покупать импортируемые автомобили в возрасте до пяти лет. Наибольшим спросом пользуются современные кроссоверы и электромобили, а абсолютным лидером стал Nissan Rogue, который лишь незначительно опередил Tesla Model Y. В общем, такие автомобили уже составляют почти четверть всего импорта легковых автомобилей с пробегом, что подтверждает стабильный спрос на относительно новые и технологические транспортные средства.