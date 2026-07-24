Продажі електромобілв в ЄС вперше випередили бензинові авто

У червні 2026 року в країнах Європейського Союзу було зареєстровано 1 147 962 нові легкові автомобілі, що на 13,6% більше, ніж за аналогічний місяць минулого року. Про це повідомляє Укравтопром з посиланням на ACEA.

Найдинамічніше зростання продовжує демонструвати сегмент електромобілів. За підсумками червня продажі повністю електричних моделей (BEV) збільшилися одразу на 60,7%, що дозволило їм вперше випередити бензинові автомобілі за кількістю нових реєстрацій.

Найбільшу частку ринку, як і раніше, займають гібриди (HEV) — у червні їх було зареєстровано 404 608 одиниць, що на 18,4% більше, ніж торік.

Друге місце посіли електромобілі (BEV) із результатом 270 557 автомобілів (+60,7%). Водночас продажі бензинових моделей скоротилися на 12,4% — до 244 833 одиниць, що відкинуло їх на третю позицію.

Також у червні в ЄС було зареєстровано 115 714 плагін-гібридів (+22,1%), 76 778 дизельних автомобілів (-16,1%) та 35 472 автомобілі з іншими типами силових установок (+2,7%).

За підсумками першого півріччя 2026 року в країнах Європейського Союзу зареєстрували майже 5,9 млн нових легкових автомобілів, що на 5,7% більше, ніж за аналогічний період минулого року.