Продажи электромобилей в ЕС впервые превысили продажи бензиновых автомобилей

В июне 2026 года в странах Европейского Союза было зарегистрировано 1 147 962 новых легковых автомобиля, что на 13,6% больше, чем за аналогичный месяц прошлого года. Об этом сообщает «Укравтопром» со ссылкой на ACEA.

Наиболее динамичный рост продолжает демонстрировать сегмент электромобилей. По итогам июня продажи полностью электрических моделей (BEV) увеличились сразу на 60,7%, что позволило им впервые опередить бензиновые автомобили по количеству новых регистраций.

Наибольшую долю рынка, как и прежде, занимают гибриды (HEV) – в июне было зарегистрировано 404 608 единиц, что на 18,4% больше, чем в прошлом году.

Второе место заняли электромобили (BEV) с результатом 270 557 автомобилей (+60,7%). В то же время продажи бензиновых моделей сократились на 12,4% – до 244 833 единиц, что отбросило их на третье место.

Также в июне в ЕС было зарегистрировано 115 714 плагин-гибридов (+22,1%), 76 778 дизельных автомобилей (-16,1%) и 35 472 автомобиля с другими типами силовых установок (+2,7%).

По итогам первого полугодия 2026 года в странах Европейского Союза было зарегистрировано почти 5,9 млн новых легковых автомобилей, что на 5,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.