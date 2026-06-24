Продажі нового покоління Mazda CX-5 у Японії вп'ятеро перевищили очікування виробника

Аналіз структури перших замовлень демонструє чітке прагнення японських покупців до дорожчих версій із високим рівнем оснащення, зазначає Carscoops. Флагманська комплектація L стала абсолютним лідером, охопивши 65% від загальної кількості заявок. Середній рівень виконання під назвою G обрали 32 відсотки клієнтів, тоді як на базову стартову версію S припало лише 3 проценти замовлень.

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У питаннях персоналізації екстер'єру покупці також готові доплачувати за преміальність. Попри те, що фірмовим кольором для рекламної кампанії запуску був обраний червоний Soul Red Crystal, чверть усіх майбутніх власників віддали перевагу білому відтінку Rhodium White, вартість якого становить 55 000 єн (близько 340 доларів). В оформленні інтер'єру високу популярність здобула нова естетика: майже в 40% замовлених кросоверів у топовій модифікації L покупці обрали оббивку салону Sports Tan.

Практичність інтер'єру та технічне оснащення

Високий рівень замовлень було зафіксовано всупереч початковій критиці експертів щодо відсутності фізичних кнопок керування клімат-контролем та відсутності класичної гібридної силової установки на момент дебюту. Споживачі проігнорували ці зауваження, натомість високо оцінивши практичні переваги новинки.

Клієнти відзначають збільшений простір для пасажирів другого ряду, ширші дверні отвори, які суттєво спрощують встановлення дитячих крісел, а також можливість скласти задні сидіння в рівну підлогу, перетворюючи салон на спальне місце. Окрім того, позитивні відгуки отримала нова мультимедійна система з великим 15,6-дюймовим дисплеєм та оновленим інтерфейсом.

На внутрішньому ринку Японії кросовер третього покоління наразі пропонується виключно з 2,5-літровим бензиновим двигуном серії e-SkyActiv, що працює за технологією "м'якого гібрида". Силовий агрегат функціонує в парі з традиційною шестиступінчастою автоматичною коробкою передач. Покупці можуть обирати між модифікаціями з переднім або повним приводом.

Ціни та конкуренти