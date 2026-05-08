Продажі Tesla китайського виробництва зросли на 36% у квітні

Продажі електромобілів Tesla китайського виробництва у квітні 2026 року зросли на 36% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Про це повідомляє Reuters.

Читайте також: Tesla Model Y стала першим автомобілем, що пройшов нові посилені тести безпеки в США

Йдеться про автомобілі Tesla Model 3 та Tesla Model Y, які випускаються на заводі компанії у Шанхаї.

Tesla продовжує відновлення після складного періоду

За даними Китайської асоціації легкових автомобілів, у квітні Tesla поставила 79 478 автомобілів китайського виробництва, включно з експортом до Європи та інших країн.

Попри те, що це на 7,2% менше, ніж у березні, показник став уже шостим місяцем поспіль із річним зростанням продажів.

Аналітики вважають, що це свідчить про поступову стабілізацію позицій Tesla після втрати частини ринку у 2025 році.

Китайські конкуренти залишаються головною загрозою

На китайському ринку Tesla стикається з жорсткою конкуренцією з боку місцевих виробників електромобілів, які пропонують дешевші моделі та швидше впроваджують нові технології.

Особливий тиск створюють китайські бренди, які активно нарощують продажі у сегменті електрокросоверів та компактних електромобілів.

У відповідь Tesla, за інформацією Reuters, працює над новим доступним компактним SUV, який планують виробляти саме в Китаї.

Проблеми із Full Self-Driving гальмують розвиток

Одним із ключових викликів для Tesla залишається отримання дозволів на використання системи автономного керування FSD (Full Self-Driving) у Китаї.

Фінансовий директор компанії Вайбхав Танеджа заявив, що повне схвалення технології очікується не раніше третього кварталу 2026 року, хоча раніше Tesla розраховувала отримати дозвіл ще на початку року.

Крім того, європейські регулятори також висловлюють своє занепокоєння щодо безпеки та надійності системи автономного водіння Tesla.

Tesla відновлює позиції

У квітні Tesla зафіксувала покращення продажів на низці європейських ринків. Однією з причин стало зростання попиту на електромобілі на тлі подорожчання нафти через військові дії США у Ірані.

Попри позитивну динаміку, експерти зазначають, що компанія все ще перебуває під сильним тиском конкурентів та регуляторів.

Регуляторна політика у різних юрисдикціях стримує розвиток технологій Tesla. Більш оперативна адаптація застарілих законів та правил може допомогти компанії у більш швидкому розвитку.

Подальше відновлення Tesla значною мірою залежатиме від цін на пальне.