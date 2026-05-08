Продажи Tesla китайского производства выросли на 36% в апреле

Продажи электромобилей Tesla китайского производства в апреле 2026 года выросли на 36% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Reuters.

Речь идет об автомобилях Tesla Model 3 и Tesla Model Y, которые выпускаются на заводе компании в Шанхае.

Tesla продолжает восстановление после сложного периода

По данным Китайской ассоциации легковых автомобилей, в апреле Tesla поставила 79 478 автомобилей китайского производства, включая экспорт в Европу и другие страны.

Несмотря на то, что это на 7,2% меньше, чем в марте, показатель стал уже шестым месяцем подряд с годовым ростом продаж.

Аналитики считают, что это свидетельствует о постепенной стабилизации позиций Tesla после потери части рынка в 2025 году.

Китайские конкуренты остаются главной угрозой

На китайском рынке Tesla сталкивается с жесткой конкуренцией со стороны местных производителей электромобилей, которые предлагают более дешевые модели и быстрее внедряют новые технологии.

Особое давление создают китайские бренды, которые активно наращивают продажи в сегменте електрокроссоверов и компактных электромобилей.

В ответ Tesla, по информации Reuters, работает над новым доступным компактным SUV, который планируют производить именно в Китае.

Проблемы с Full Self-Driving тормозят развитие

Одним из ключевых вызовов для Tesla остается получение разрешений на использование системы автономного управления FSD (Full Self-Driving) в Китае.

Финансовый директор компании Вайбхав Танеджа заявил, что полное одобрение технологии ожидается не ранее третьего квартала 2026 года, хотя ранее Tesla рассчитывала получить разрешение еще в начале года.

Кроме того, европейские регуляторы также выражают свое беспокойство относительно безопасности и надежности системы автономного вождения Tesla.

Tesla восстанавливает позиции

В апреле Tesla зафиксировала улучшение продаж на ряде европейских рынков. Одной из причин стал рост спроса на электромобили на фоне подорожания нефти из-за военных действий США в Иране.

Несмотря на положительную динамику, эксперты отмечают, что компания все еще находится под сильным давлением конкурентов и регуляторов.

Регуляторная политика в различных юрисдикциях сдерживает развитие технологий Tesla. Более оперативная адаптация устаревших законов и правил может помочь компании в более быстром развитии.

Дальнейшее восстановление Tesla в значительной степени будет зависеть от цен на топливо.