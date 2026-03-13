Професійні гонщики змусили інженерів Toyota переробити кермо GR Yaris

З моменту дебюту у 2020 році Toyota GR Yaris активно використовують у різних гоночних серіях і ралійних змаганнях. Особливу роль у розвитку моделі відіграли виступи команди Toyota Gazoo Racing у чемпіонаті FIA World Rally Championship, зазначає Auto24.

У реальних умовах перегонів автомобіль піддається екстремальним навантаженням. Інженери вивчили телеметрію та пошкоджені деталі й врахували відгуки професійних гонщиків. Саме цей досвід став основою для нових удосконалень моделі.

Нове кермо для точнішого керування

Однією з головних змін стало повністю перероблене кермо. Його дизайн створювали на основі тестів на гоночних трасах за участі професійних пілотів. Інженери розробили кілька прототипів і багаторазово випробовували їх під час трекових тестів. У результаті діаметр керма зменшили на 5 мм до 360 міліметрів, що дозволяє швидше реагувати на повороти. Також було збільшено площу хвату, змінено форму обода й прибрано упори для великих пальців. Це покращує контроль автомобіля під час активного керування.

Перемикачі перенесли для спортивного стилю водіння

Ще одним результатом гоночного досвіду стало нове розташування кнопок на кермі. Під час ралі або трекових заїздів водії часто повертають кермо майже на 180 градусів, не змінюючи положення рук. У старих конструкціях це могло призводити до випадкового натискання кнопок. Саме тому в оновленому Toyota GR Yaris перемикачі перенесли далі від рук водія, щоб уникнути таких ситуацій.

Нові спортивні шини для треку

Оновлена модель отримала нові високопродуктивні шини Bridgestone Potenza Race. Toyota каже, що вони мають покращений малюнок протектора, спеціально змінену внутрішню конструкцію та нову гумову суміш. Завдяки цьому шини забезпечують краще зчеплення з дорогою на треку, а також зменшують шум під час руху.

Переналаштована підвіска і рульове керування

Щоб повністю використати потенціал нових шин, інженери оновили налаштування передніх і задніх амортизаторів. Також модернізували електропідсилювач керма Electric Power Steering. Зокрема, оптимізовано жорсткість торсіонної балки у датчику крутного моменту та оновлено програмне забезпечення керування. Це дозволило розширити діапазон допомоги керма навіть під час різкого гальмування або проходження поворотів з високим навантаженням.

Нові системи безпеки та комфорту

У салоні з’явилися і додаткові функції безпеки. Зокрема, автомобіль отримав камеру моніторингу водія, яка визначає ознаки втоми або неуважності. Ця система інтегрована з функцією екстреної зупинки автомобіля, якщо водій перестає реагувати. Також тепер доступні підігрів керма та сидінь й вертикальне стоянкове гальмо. Компанія Toyota повідомила, що оновлені версії вже доступні для замовлення на європейських ринках.