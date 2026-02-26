Toyota готує новий трирядний позашляховик на базі Toyota Hilux

За даними Carscoops, новинка збереже класичну раму та позашляховий характер, але отримає помітно сучасніший дизайн і оновлену технічну базу, зазначає Auto24.

Читайте також: Найдивніша Toyota від Mitsuoka зникає з ринку: випуcтять лише 20 авто

Дизайн у стилі нового Hilux

Зовні Fortuner нового покоління чітко наслідує стилістику останнього Hilux. Передня частина стала більш вертикальною та масивною, з вузькими світлодіодними фарами й оновленим бампером. Решітка радіатора розташована нижче та має виразну геометрію, що підкреслює “позашляхову” естетику.

Силует залишився знайомим, адже Toyota вирішила не змінювати базову архітектуру кузова. Водночас задня частина отримала повністю нові світлодіодні ліхтарі на всю ширину кузова, перероблену кришку багажника та інший бампер.

Також цікаво: Toyota різко знижує ціни на новий bZ Woodland одразу після старту продажів в США

Салон із сучасними технологіями

Хоча інтер’єр ще не розсекречено, очікується, що модель запозичить архітектуру передньої панелі та оснащення від Hilux і Toyota Land Cruiser Prado. У дорогих версіях передбачені два дисплеї діагоналлю 12,3 дюйма, фізичні кнопки для основних функцій і розширений пакет систем допомоги водієві. Головною перевагою залишиться трирядне компонування салону з сімома місцями.

Рамна конструкція та дизель із гібридною підтримкою

Новий Fortuner залишиться вірним перевіреній рамній платформі IMV. Очікується модернізована підвіска з акцентом на комфорт без втрати витривалості на бездоріжжі. Основним двигуном стане 2,8-літровий турбодизель із м’якою гібридною системою потужністю близько 201 к.с. (150 кВт) і крутним моментом 500 Нм.

Покупцям запропонують версії із заднім або повним приводом залежно від ринку. Попри глобальний перехід на електромобілі, повністю електрична версія Fortuner наразі не планується — для цільових ринків важливішими залишаються запас ходу та витривалість.

Читайте також: Власник Toyota RAV4 вчинив курйозну аварію

Ринки та конкуренти

Основними ринками збуту стануть країни Південно-Східної Азії та Індія. Північна Америка й Європа новинку не отримають, оскільки там уже представлені інші рамні позашляховики бренду. Головними суперниками моделі залишаться Ford Everest, Isuzu MU-X та Mitsubishi Pajero Sport. Усі вони, як і Fortuner, побудовані на базі пікапів і орієнтовані на поєднання сімейності та серйозних позашляхових можливостей.