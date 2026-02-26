Toyota готовит новый трехрядный внедорожник на базе Toyota Hilux

По данным Carscoops, новинка сохранит классическую раму и внедорожный характер, но получит заметно более современный дизайн и обновленную техническую базу, отмечает Auto24.

Дизайн в стиле нового Hilux

Внешне Fortuner нового поколения четко наследует стилистику последнего Hilux. Передняя часть стала более вертикальной и массивной, с узкими светодиодными фарами и обновленным бампером. Решетка радиатора расположена ниже и имеет выразительную геометрию, что подчеркивает “внедорожную” эстетику.

Силуэт остался знакомым, ведь Toyota решила не менять базовую архитектуру кузова. В то же время задняя часть получила полностью новые светодиодные фонари на всю ширину кузова, переработанную крышку багажника и другой бампер.

Салон с современными технологиями

Хотя интерьер еще не рассекречен, ожидается, что модель позаимствует архитектуру передней панели и оснащение от Hilux и Toyota Land Cruiser Prado. В дорогих версиях предусмотрены два дисплея диагональю 12,3 дюйма, физические кнопки для основных функций и расширенный пакет систем помощи водителю. Главным преимуществом останется трехрядная компоновка салона с семью местами.

Рамная конструкция и дизель с гибридной поддержкой

Новый Fortuner останется верным проверенной рамной платформе IMV. Ожидается модернизированная подвеска с акцентом на комфорт без потери выносливости на бездорожье. Основным двигателем станет 2,8-литровый турбодизель с мягкой гибридной системой мощностью около 201 л.с. (150 кВт) и крутящим моментом 500 Нм.

Покупателям предложат версии с задним или полным приводом в зависимости от рынка. Несмотря на глобальный переход на электромобили, полностью электрическая версия Fortuner пока не планируется - для целевых рынков более важными остаются запас хода и выносливость.

Рынки и конкуренты

Основными рынками сбыта станут страны Юго-Восточной Азии и Индия. Северная Америка и Европа новинку не получат, поскольку там уже представлены другие рамные внедорожники бренда. Главными соперниками модели останутся Ford Everest, Isuzu MU-X и Mitsubishi Pajero Sport. Все они, как и Fortuner, построены на базе пикапов и ориентированы на сочетание семейности и серьезных внедорожных возможностей.